靠讀書改寫命運…王虹奪菲爾茲獎 馬克宏親電賀：真了不起

中國數學家王虹獲得菲爾茲獎，法國總統馬克宏親自打電話讚她「真了不起」。(新華社)

中國青年數學家王虹 、鄧煜獲得菲爾茲獎，是中國數學家首次獲得該獎項，法國總統馬克宏 親自打電話祝賀目前在法國任職的王虹，讚她「真了不起」。王虹家人說，他們家族是整個村子裡最窮的，王虹靠讀書改寫命運。對王虹為何沒有直接讀北京大學數學系，而是先念了地球與空間科學？王虹說是因北大數學系在廣西僅招生一人，而她的成績不足以直接進入數學系。

綜合媒體報導，馬克宏除第一時間打電話祝賀王虹，並在他的X帳號上貼文稱「恭喜王虹，菲爾茲獎得主！」還附上他與王虹通話的短影片，馬克宏說「真了不起，這是您應得的榮譽」，王虹回應「非常感謝」。在貼文中馬克宏說，王虹體現法國研究與教育的卓越水準，驕傲，「選擇法國，擁抱科學」。

據報導，王虹自北大畢業後赴法後，在法國綜合理工攻讀工程師學位，同時又在巴黎第11大學修讀數學碩士學位，並於3年後即2014年同時獲巴黎綜合理工學院工程師學位與巴黎第11大學碩士學位。其後王虹到美國麻省理工學院攻讀並獲博士學位。她現在為法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授，是該所史上首位華人、首位亞裔終身教授。

法廣報導，王虹獲獎後表示，「 2011年來到巴黎綜合理工學院學習，隨後在巴黎-薩克雷大學攻讀碩士學位。在法國這些年給我留下深刻的印記。我在那裡建立的學術聯繫，至今仍伴隨我左右」。

另據央視報導，王虹在北大最初是被地球與空間科學學院錄取，大二轉入數學系。王虹表示，她從小就想學數學，但當時成績不足以進入北大數學系，且北大在她的老家廣西省只招收一名學生。王虹高考裸分653，另有20分民族加分，未達北大數院唯一名額錄取線，因此選擇先進入地球與空間科學學院再轉系。

後來，王虹回北大辦講座，「數學天才」北大副教授韋東奕也曾聽過王虹的講座，下課後還主動請教問題。

紅星新聞報導，在廣西桂林平樂縣沙子鎮蘆笛橋村居住的王虹堂伯父陳宇培說，「整個村子裡，我們家族算是最窮的，所以我們這一代人做事很低調，都想著用讀書改變自己的命運」，如今家族已走出王虹等6名大學生，但仍保持低調，「誰考上大學都不會辦酒」，王虹也一樣。

陳宇培說，王虹4歲曾不小心打翻開水壺受傷，家裡用了好幾年為她治療。在陳宇培看來，這段經歷讓王虹變得更有毅力，能夠更好地去面對困難，從小就不需要父母操心她的學習。

法國總統馬克宏在王虹得到菲爾茲獎後，用自己的手機與王虹通話。(取材自Ｘ平台)