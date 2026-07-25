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鄧煜不寫作業、罕記筆記照樣拿第一 還差點成為職業棋手

中國新聞組／北京25日電
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鄧煜。(取材自大象新聞)
鄧煜。(取材自大象新聞)

中國數學家鄧煜、王虹獲得菲爾茲獎，其中，鄧煜的高中老師鄭國有回憶，外界總說鄧煜是天降奇才，可據他觀察，真正拉開距離的，從來不是一時天賦，而是鄧煜刻在骨子裡的專注、刨根問底的韌勁，「他不刷題、不寫作業，極少記筆記，卻穩坐年級第一」。

鄧煜愛好圍棋，全班叫他「圍棋戰神」，打遍全校無敵手，差點走上職業圍棋道路，只差一步定段。究竟誰是「阻擊」了鄧煜的圍棋國手也引來熱議。

羊城晚報報導，鄧煜高中時的年級長鄭國有，也是鄧煜的歷史老師，如今已退休。他回憶，2004年，鄧煜從深圳高中初中部直升高中，鄭國有給鄧煜上高一全年歷史，40分鐘課堂，普通學生一節課能維持30分鐘專注已是難得，鄧煜45分鐘全程心神收攏，目光牢牢跟著講課節奏，幾乎沒有走神時刻。

報導指出，鄧煜沒有專屬筆記本，只在課本上備好幾支彩筆，隨聽隨畫標記，期中期末九科統考，總分常年穩居全年級第一，最多時甩開第二名整整60分。

●●班裡不少刻苦刷題的學生心裡不服氣，私下議論：「他不刷題、不寫作業，怎麼每次都考第一？」鄭國有卻看懂了其中差別：鄧煜的吸收不在機械重複，而在課堂全程深度思考，把知識點當場理順吃透，不需要課後反覆刷題填補漏洞。 更打動他的，是少年刨根問底的求知欲，下課後全班散去，經常只有鄧煜留在講台前追問出處，「他不是只盯著數學的理科機器」。

高中時，全班都把鄧煜稱作「戰神」，一來因為考試斷層領跑，二來校內圍棋對局幾乎無敵手。高一班裡轉來一名拿過深圳少兒圍棋亞軍的同學，唯獨願意找鄧煜對弈，這名同學說，和鄧煜下棋又辛苦又暢快，稍有疏忽就會全盤落敗。鄭國有和鄧煜父親聊天時得知，鄧煜少年早年差點走上職業圍棋道路，只差一步定段，最後遺憾止步。鄭國有認為，圍棋長久推演、取捨權衡、長期布局的思維，早早打磨出鄧煜遠超同齡人的耐心與專注力。

「很多奧數金牌得主止步於青年階段，鄧煜能走到菲爾茲獎，核心區別就在這裡」。鄭國有解讀。

而網上傳出鄧煜是被被圍棋國手柁嘉熹「阻擊」才沒走上職業圍棋道路，柁嘉熹本人24日澄清：「這是誤會，不記得當年是否和他交手。」

精華 FAQ

  • 老師認為關鍵在於他上課能全程專注，當場把知識理順吃透，不靠課後機械重複補漏洞；加上他有強烈的求知欲，常主動追問細節。

  • 他在全校幾乎打遍無敵手，被同學稱為「圍棋戰神」，甚至曾只差一步就能定段，差點走上職業圍棋道路，顯示其棋藝相當出色。

  • 鄭國有認為，鄧煜真正的優勢不是一時天賦，而是從高中就養成的專注、耐心與長期推演能力，這些特質讓他能走得比多數奧數高手更遠。

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