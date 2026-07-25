限制資助、設備共享…美擴大科研黑名單 復旦、交大等入列

美國政府正大幅收緊與中國的科研合作限制，中美學術脫鉤的趨勢再度升級。美國國防部 （戰爭部）近日公布最新「國防授權法」第1286條更新名單，將來自中國、俄羅斯 和伊朗 的130家高等院校及科研機構，認定為從事「問題活動」的外國機構。值得注意的是，本次名單包含88家中國機構，其中復旦大學、上海交通大學等多所頂尖綜合性大學均為首次入列，引發國際學術界的高度關注。

美國之音報導，根據國防部最新發布的合規規定，自2026財年起，國防部將全面禁止使用任何聯邦資金，支持與名單內機構開展的基礎研究合作計畫，亦不得資助使用這些機構設備所進行的科研項目。這項禁令的限制範圍極廣，涵蓋科學研究計畫、商業合約、政府撥款及各類資助形式。這意味著美國大學與研究機構未來將無法再與這些中國知名學府進行聯合研究，甚至無法共享實驗室科研設備。

國防部負責研究與工程事務的副部長埃米爾·邁克爾（Emil Michael）明確指出，這項更新旨在加強保護納稅人資助的研究成果，並維護美國科學事業的完整性與國家安全。美方同時警告，美國科研人員若與名單內的機構或其所屬工作人員合作，將面臨極高合規風險，並可能直接影響其申請美國聯邦科研經費的資格。此外，學者必須如實申報與名單機構的所有合作關係及參與外國人才計畫的情況，未依要求揭露資訊者將承擔相關法律責任。

過去美方的科研管制主要集中於與中國軍方聯繫密切的高校，但此次更新將更多傳統民用與綜合性研究型大學納入，包括山東大學、重慶理工大學、杭州電子科技大學及瀋陽航空航太大學等。這顯示出華府正進一步擴大科研安全審查的覆蓋範圍，從源頭嚴防關鍵技術與高端科學成果流入外國政府手中。

美國國會近年持續推動對聯邦科研資金的嚴格監管。眾議院中國問題特設委員會主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）強調，中國長期以來利用外國學術資源來加速本國科技與軍事發展。委員會先前發布的調查報告顯示，過往曾有數百項獲得五角大廈資助的計畫涉及中國相關實體。

隨著這項最新禁令的全面落實，美中高尖端學術合作的門檻已被推升至歷史新高，全球跨國科研生態體系也正面臨前所未有的重塑與嚴峻挑戰。