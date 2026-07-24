200美企聯合發聲：若封禁中AI模型 矽谷企業「瞬間完蛋」

矽谷企業敦促川普政府切勿切斷美國獲取中國人工智慧(AI)模型的管道，否則會直接扼殺下一代美國初創企業的發展。 圖為6月在北京舉辦的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 近200家美國新創聯名反對全面封禁中國AI模型。

近200家美國新創聯名反對全面封禁中國AI模型。 重點二： 業者稱禁令恐讓數百家新創瞬間完蛋、利好巨頭。

業者稱禁令恐讓數百家新創瞬間完蛋、利好巨頭。 重點三：白宮暫未定案，僅研議針對性安全措施與調查。

包括Proton與Y Combinator在內近200家矽谷 新創企業組成的「小科技協會」(Little Tech Association)，22日正式向美國總統川普 、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及白宮 官員提出聯合呼籲，敦促川普政府切勿切斷美國獲取中國人工智慧(AI)模型的管道，「若實施全面封禁令，將導致數百家美國新創公司瞬間完蛋，反而讓Anthropic等少數AI巨頭擴大優勢」。

觀察者網引述政客新聞網(Politico)報導，這封公開信亦抄送白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯(Michael Kratsios)。

新創企業群體在信中強調，美國要維持領先，既需擁有本土頂尖的開放權重模型，也需讓美國開發者繼續使用全球已開放獲取的模型，建議當局應使用「手術刀而非大錘」，採取干預力度最小的有針對性安全保障措施，而非全面封殺。

此項爭議源於日前傳出川普政府正考慮禁止中國AI模型進入美國市場，且月之暗面隨後推出了性能強大的Kimi K3模型，加劇了業界恐慌。

AI基礎設施初創公司Particle創辦人蘇海爾·多希(Suhail Doshi)直言，一旦實施禁令，「將會有數百家公司瞬間完蛋」，因為多數資源有限的新創企業極度依賴價格較低的中國模型開發產品，無法負擔購買美國AI巨頭的高額服務費用。

該事件亦凸顯出美國AI產業內部的深層分歧。以Anthropic為代表的大型企業頻頻以國家安全為由，要求加強對中國開發者的限制；但新創業者認為，禁令只會幫助巨頭擴大優勢，讓初創企業處於競爭劣勢。

報導指出，針對相關傳聞，白宮發言人莉茲·休斯頓(Liz Huston)回應表示，美國在AI創新處於領先，政府正進一步擴大領先優勢。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)則透露，政府將調查中國企業是否不當「蒸餾」(distillation)美國模型。知情人士指出，截至23日，美國商務部尚未制定將中國AI企業列入「實體清單」的計劃，且白宮高層會議亦未認真討論全面禁令方案。

針對美方指控，中國外交部發言人多次強調，美方說法毫無根據，是對中國AI產業發展成就的污蔑抹黑，敦促美方停止對華科技遏壓。