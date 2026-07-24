胡錫進提醒楊植麟、梁文鋒勿赴美 「別成孟晚舟2.0 」

DeepSeek創辦人梁文鋒。(取材自Ｘ平台)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胡錫進警告梁文鋒與楊植麟暫勿赴美。

胡錫進警告梁文鋒與楊植麟暫勿赴美。 重點二： 他憂美方以竊取技術名義再度扣押中企高層。

他憂美方以竊取技術名義再度扣押中企高層。 重點三：月之暗面Kimi K3引發美國對中國AI競爭的反彈。

繼Deepseek之後，中國月之暗面公司發布Kimi K3再震驚全球科技界，中國AI模型接連技術性突破，近日引來美國指控月之暗面涉竊取美國技術並揚言制裁。環球時報前總編輯胡錫進 昨發文，提醒Deepseek創辦人梁文鋒、月之暗面創辦人楊植麟及兩家公司其他核心成員，未來一段時間不要去美國，也暫時別去其他五眼聯盟國家，以免重演華為副董事長孟晚舟 在加拿大 被捕事件被美國「下手」，成了「孟晚舟2.0」。

胡錫進昨在個人微博發文指出，這幾天，美國AI巨頭和政治人物指控月之暗面AI項目通過「蒸餾」技術對美國頂尖AI大模型的能力進行了「大規模竊取」，美國財長貝森特也指控稱，中國公司通過進行「工業規模的蒸餾攻擊」越界竊取美國知識產權，並表示制裁「將被提上議程」。顯示美國完全不肯接受中國大模型在能力上迅速追上來的歇斯底里。

胡錫進引用2018年孟晚舟在加拿大被抓的案例指出，擔心美國會以「盜取知識產權」以及「威脅美國國家安全」的莫須有罪名，對梁文鋒、楊植麟及兩家公司其他核心成員下手，「不僅打擊Kimi K3和DeepSeek，而且同時震懾在中國從事頂尖AI研究的科學家們」。

欲加之罪，何患無辭。美國那些閉源大模型試圖建立壟斷性AI霸權，Kimi K3在DeepSeek之後又一次擊碎了他們的野心和幻象，他們現在比政客更想用非科學和非市場手段打擊中國競爭者，堵住他們影響力的潰堤。

胡錫進在文中說，防人之心不可無，對美國這樣的政治流氓國家，還是要多存一份警惕；「提醒楊植麟、梁文鋒，以及月之暗面和深度求索的其他核心成員，從現在起的未來一段時間裡不要去美國了，也暫時別去其他五眼聯盟國家了」。

另據觀察者網報導，月之暗面發布Kimi K3大模型震驚了科技圈，也引來美國科技界對清華大學畢業、在卡內基美隆大學獲博士學位的月之暗面創辦人楊植麟為什麼不留在美國而回中國發展的疑問。

報導稱，楊植麟離美前對導師說了一句話：「如果我不嘗試一下創辦自己的公司，我會後悔的」。這背後是，在美國種族主義和歧視的混合文化等未能有效解決下，頂尖AI人才正在從美國回流中國的趨勢。

而回到中國，月之暗面成立不到兩個月即完成近20億元（人民幣，下同）天使輪融資；2026年上半年就完成4輪融資，累計超39億美元。今年3月，楊植麟表示：「經過幾十年的積累，中國已建立了全世界最好的人才系統，我們現在可以培養出全世界探索能力最強的人」。由此來看，美國沒有失去一個「被迫離開」的楊植麟，而是失去了一個「壓根不想留」的楊植麟。