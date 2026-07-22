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港媒：習近平9月訪美 預料將同時訪加拿大

中央社即時報導
如果傳言屬實，這將是習近平執政之後首度訪加，也將是中國國家元首16年來首次訪問加...
如果傳言屬實，這將是習近平執政之後首度訪加，也將是中國國家元首16年來首次訪問加拿大。(新華社)

中國國家主席習近平預期於9月24日訪問美國，據分析，預料屆時習近平將同時訪問加拿大，背後原因之一是避免因為單獨訪美而「過於尊美」。

香港明報今天刊文表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與中國外交部長王毅昨天在馬尼拉會面，新華社稱，雙方同意「籌備好下階段高層交往」。

與此同時，加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月訪問中國時，也曾邀請習近平訪加；王毅前天會見加拿大外交部長安南德（Anita Anand）時也表示，中方願與加方一起「籌備好下階段高層交往，增進政治互信」。

文章指出，王毅對盧比歐和安南德都說「籌備好下階段高層交往」，這令人聯想到北京方面也將「籌備好習近平主席訪加」。

文章分析，美國加拿大是鄰國，習近平訪美同時訪問加拿大，也是應有之義，並可以避免因為單獨訪美而過於「尊美」；如果傳言屬實，這將是習近平執政之後首度訪加，也將是中國國家元首16年來首次訪問加拿大。

據指出，中、加關係本來一直良好，但2018年12月加拿大應美國要求扣押華為高管孟晚舟後，兩國關係急轉直下；儘管孟晚舟於2021年獲釋，中、加政治互信並未恢復，經貿方面也頻頻摩擦，直至去年春天卡尼擔任加拿大總理，中、加關係才好轉。

精華 FAQ

  • 報導指出，習近平預期於9月24日訪問美國，並可能在同一行程中前往加拿大。文章認為這樣的安排有助於同時處理中美與中加關係。

  • 文章分析，王毅分別對美國與加拿大都提到「籌備好下階段高層交往」，讓外界聯想到北京也在準備習近平訪加。另有避免單獨訪美過於「尊美」的考量。

  • 若傳言屬實，這將是習近平執政後首次訪問加拿大，也會是中國國家元首16年來第一次訪加。文章並提到，中加關係近年因孟晚舟事件受挫，直到卡尼上任後才見改善。

習近平 加拿大 王毅

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