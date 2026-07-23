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中擴貿易 實施零關稅國家達63個 「十五五」將促進合作

中國新聞組／北京23日電
國新辦22日在京舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹貫徹落實「十五...
國新辦22日在京舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹貫徹落實「十五五」規畫、加快推進海關現代化、服務貿易強國建設有關情況。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國海關表示，零關稅國家已增至63個，未來「十五五」將深化經貿合作、擴大關鍵商品進口來源，並以智慧海關與制度創新推動外貿升級。

中國海關總署署長孫梅君22日在中國國務院新聞辦公室舉行的發布會上提到，目前中國實施零關稅的國家已達63個，「十五五」時期將會商簽更多貿易合作文件，擴大先進技術設備、關鍵零組件、能源資源、優質農產品的進口和來源國。

孫梅君表示，今年5月，中國對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措。為此海關制定了落實零關稅政策的監管方案，創新實施風險分級分類管理，採取「一體准入」等便利化措施，擴大農食產品輸中「綠色通道」。孫梅君說，目前中國實施零關稅的國家已達63個，海關將落實好高水平經貿協定，加強海關程序、檢驗檢疫、原產地規則對接銜接，助力擴大高標準自由貿易區網絡。

孫梅君稱，未來海關將高水平實施海南自由貿易港封關運作，「十五五」時期將不斷深化改革創新，努力打造一個「放得開的便利環境、管得好的特殊區域」。

針對上半年外貿進出口數據，孫梅君稱，上半年進出口、進口、出口都實現了兩位數的快速增長。進口商品契合了中國新質生產力發展和產業升級、消費升級的需要。出口商品精準適配國際市場需求，而且品質好、性價比高、競爭力強。從市場結構看，她表示對美進出口今年4月由降轉增，5月、6月進出口規模持續擴大，這表明，中美關係新定位為中美和國際經貿發展帶來了穩定的預期。

她強調，「十五五」時期將促進外貿新動能更加壯大。重點是優化監管、強化服務。優化跨境電商、市場採購、海外倉等新業態的監管制度。同時促進市場更加多元共享、促進進口和出口更加協調。商簽更多貿易合作文件，擴大先進技術設備、關鍵零組件、能源資源、優質農產品的進口和來源國，便利「全球好物」出口中國中國。

孫梅君並稱，要推進「智慧海關」合作夥伴計畫。重點是加快實施「人工智慧＋海關」行動，引領全球海關治理數字化轉型，搭建更為廣泛、高效的互聯互通平台，實現信息互換、監管互認、執法互助，進一步擴大貿易合作「朋友圈」，與更多國家特別是全球南方分享人工智慧帶來的紅利。

精華 FAQ

  • 依海關總署署長孫梅君說法，目前中國實施零關稅的國家已達63個，其中今年5月已對53個非洲建交國全面落實零關稅措施，持續擴大對外開放與合作範圍。

  • 「十五五」期間，中國將商簽更多貿易合作文件，擴大先進技術設備、關鍵零組件、能源資源與優質農產品的進口來源，並便利全球商品出口中國。

  • 海關將強化跨境電商、市場採購、海外倉等新業態監管，推進海南自由貿易港封關運作，並加快「人工智慧＋海關」行動，促進信息互換、監管互認與執法互助。

國務院 關稅

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