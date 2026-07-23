「去中化」苦果 美車企：自駕系統成本暴增 驚掉下巴

美國強推網聯車「去中國化」禁令，引發自動駕駛系統成本暴增。圖為江蘇連雲港碼頭，大批汽車準備裝船出口。(取材自觀察者網／視覺中國圖）

AI摘要 文章摘要整理： 美國以國安為由推動車聯網去中國化，卻使車企面臨成本暴增與技術替代壓力；與此同時，中國品牌在歐洲新能源車市場仍快速擴張。

美國強推網聯車「去中國化」禁令，卻意外引發自動駕駛系統成本暴增的震撼。一位美車企前高管透露，當他們對比採用含光學雷達的中國技術與非中國技術的自動駕駛系統成本時，「看到價格漲幅時，我下巴都驚掉了」。當美企受限禁令時，中國車在歐洲市場卻高歌猛進，歐洲6月每賣出3輛插電混動汽車，就有一輛是中國品牌。

觀察者網報導，美國商務部 先前發布管理規則，以保護國家安全為由，禁止銷售或進口中國和俄羅斯 的部分聯網汽車軟硬體。其中軟體禁令預計從2027年車型生效，硬體禁令則從2030年車型生效。由於車企通常需提前數年規畫車型項目，今年6月由中國吉利控股集團持股的極星汽車(Polestar)即因該禁令被禁止進入美國市場，進一步加劇業界對合規的疑慮。

迫在眉睫的合規壓力，催生了美國本土車載電子製造商Eagle Wireless等企業。然而，將零部件供應轉移出中國通常意味著成本大幅上升。Eagle方面表示，雖然正努力使產品成本與中國競爭對手持平，但目前其模組仍有5%至15%的成本劣勢。

代表多數主流車企的行業組織「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)政策高級副總裁希拉里·凱恩(Hilary Cain)說：「這項規定要求對供應鏈進行深入審查，且合規時間表非常緊迫。」

報導指出，除了成本問題，美企自研替代亦面臨技術瓶頸。根據Counterpoint Research數據，中國廠商占全球車載蜂窩物聯網模組出貨量近半。以Eagle為例，該公司最初透過授權中國移遠通信的模組設計起家，但因新規禁止任何中國設計或供應的網聯硬體， Eagle必須在2030車型年前用自有技術完成替代，目前正爭分奪秒研發新產品。

諮詢公司艾睿鉑(AlixPartners)數據顯示，目前美國約1萬家汽車供應商中，中國企業持有約5%股權，覆蓋安全氣囊、汽車玻璃、轉向系統等領域，且至少40款在美銷售車型採用中國零部件。

另據財聯社報導，市場數據研究機構Dataforce統計的數據顯示，中國品牌6月占據歐洲新車總銷量的11%，在純電動車型(BEV)市場占比15%，在插電混動車(PHEV)市場占比為34%。

6月歐洲市場售出的全部混動車型(含非插電混動 HEV)中，近四分之一來自中國品牌。中國品牌在純電動汽車、非插電混動汽車兩大細分市場的市占率基本持平。