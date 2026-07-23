我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普能靠武力強行打通荷莫茲海峽？估計要連炸數周、每晚空襲200次

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

歐盟重罰阿里「全球速賣通」 中關切：反對數字壁壘

中國新聞組／北京23日電
中國電商巨擘阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）20日遭歐盟開罰創紀...
中國電商巨擘阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）20日遭歐盟開罰創紀錄的5.5億歐元罰款。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟因全球速賣通未充分管控平台風險開出5.5億歐元罰單，中方指責歐方歧視性打壓中國電商，阿里則表示將提起上訴。

據中國官媒報導，就歐盟執委會（歐委會，EC）對全球速賣通（AliExpress）罰款，中國商務部新聞發言人22日稱，中方堅決反對歐方限制打壓中國電商企業在歐正常經營。中方對此表示強烈不滿和嚴正關切，反對歐方以平台監管為由設置數字壁壘，並採取歧視性措施，限制打壓中國電商企業在歐正常經營；中方並堅定支持中企法律維權。

綜合中新社、香港文匯報報導，「全球速賣通」是阿里巴巴集團旗下的跨境電商平台。歐委會20日宣布根據歐盟「數字服務法」，對全球速賣通處以5.5億歐元(約42.5億人民幣、6.2億美元)罰款，指出平台未有充分評估及減低非法、不安全或假冒產品在平台銷售的風險，是「數字服務法」實施以來最高的罰款金額。歐盟要求全球速賣通10月20日前提交補救方案，如果監管機構認為方案不符合「數字服務法」要求，或面臨進一步處罰。

中國商務部發言人表示，中方敦促歐方停止利用法律條文的模糊性濫用自由裁量權，公平、公正對待中國企業。中方將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。

據悉，這次是「數字服務法」生效後，歐盟委員會開出的第三張罰單。

據彭博社報導，阿里巴巴在一份聲明中表示，全球速賣通將對這一決定提出上訴。公司表示，「我們對歐盟的決定和不成比例的罰款感到意外，我們表示不贊同。」

聲明稱，「阿里巴巴集團每年促成超過300億歐元的歐洲品牌產品在中國銷售，而我們服務歐洲消費者的全球速賣通業務規模要小得多。」

 此外，近日法國出台了「反超快時尚」法，針對「超快時尚」服飾產業及平台提出了一系列限制性要求。法國政府官員明確表示，立法首要管控對象是希音、特木、速賣通等跨境電商平台。

中國商務部發言人稱，中方注意到，法國近日出台的「反超快時尚」法對中資跨境電商平台採取了歧視性限制，以立法方式嚴重扭曲公平競爭，中方對此表示嚴正關切。中方認為，該法以制定所謂「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成了對華貿易壁壘，嚴重背離法國對外標榜的公平競爭和自由貿易準則，不僅將損害中方企業的正當合法權益，更將傷及法國消費者的切身利益。

精華 FAQ

  • 歐委會認定全球速賣通未充分評估並降低非法、不安全或假冒產品在平台銷售的風險，因此依歐盟數字服務法處以5.5億歐元罰款，並要求其在10月20日前提交補救方案。

  • 中方表示強烈不滿與嚴正關切，認為歐方以平台監管為由設置數字壁壘，並以模糊法條濫用自由裁量權，對中國電商企業採取歧視性措施，將堅定支持企業依法維權。

  • 阿里巴巴在聲明中表示，對歐盟的決定及不成比例的罰款感到意外，並明確表示不贊同，全球速賣通將對該決定提出上訴，捍衛自身權益。

歐盟 商務部 阿里巴巴

上一則

「去中化」苦果 美車企：自駕系統成本暴增 驚掉下巴

下一則

涉國安風險… 美FCC通過新規 禁售華為、中興設備

延伸閱讀

英國國有化中資鋼鐵公司 中國警告必要時維權

英國國有化中資鋼鐵公司 中國警告必要時維權
收購英國鋼鐵遭國有化 中企痛批英方「強取豪奪」

收購英國鋼鐵遭國有化 中企痛批英方「強取豪奪」
美未延續「涉港國家緊急狀態」北京：履行經貿磋商共識

美未延續「涉港國家緊急狀態」北京：履行經貿磋商共識
海外中企連遭接管 中國被酸「東郭先生」 網嘲：秀導彈卻沒膽用

海外中企連遭接管 中國被酸「東郭先生」 網嘲：秀導彈卻沒膽用

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招