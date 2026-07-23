歐盟重罰阿里「全球速賣通」 中關切：反對數字壁壘

中國電商巨擘阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）20日遭歐盟開罰創紀錄的5.5億歐元罰款。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟因全球速賣通未充分管控平台風險開出5.5億歐元罰單，中方指責歐方歧視性打壓中國電商，阿里則表示將提起上訴。

據中國官媒報導，就歐盟 執委會（歐委會，EC）對全球速賣通（AliExpress）罰款，中國商務部 新聞發言人22日稱，中方堅決反對歐方限制打壓中國電商企業在歐正常經營。中方對此表示強烈不滿和嚴正關切，反對歐方以平台監管為由設置數字壁壘，並採取歧視性措施，限制打壓中國電商企業在歐正常經營；中方並堅定支持中企法律維權。

綜合中新社、香港文匯報報導，「全球速賣通」是阿里巴巴 集團旗下的跨境電商平台。歐委會20日宣布根據歐盟「數字服務法」，對全球速賣通處以5.5億歐元(約42.5億人民幣、6.2億美元)罰款，指出平台未有充分評估及減低非法、不安全或假冒產品在平台銷售的風險，是「數字服務法」實施以來最高的罰款金額。歐盟要求全球速賣通10月20日前提交補救方案，如果監管機構認為方案不符合「數字服務法」要求，或面臨進一步處罰。

中國商務部發言人表示，中方敦促歐方停止利用法律條文的模糊性濫用自由裁量權，公平、公正對待中國企業。中方將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。

據悉，這次是「數字服務法」生效後，歐盟委員會開出的第三張罰單。

據彭博社報導，阿里巴巴在一份聲明中表示，全球速賣通將對這一決定提出上訴。公司表示，「我們對歐盟的決定和不成比例的罰款感到意外，我們表示不贊同。」

聲明稱，「阿里巴巴集團每年促成超過300億歐元的歐洲品牌產品在中國銷售，而我們服務歐洲消費者的全球速賣通業務規模要小得多。」

此外，近日法國出台了「反超快時尚」法，針對「超快時尚」服飾產業及平台提出了一系列限制性要求。法國政府官員明確表示，立法首要管控對象是希音、特木、速賣通等跨境電商平台。

中國商務部發言人稱，中方注意到，法國近日出台的「反超快時尚」法對中資跨境電商平台採取了歧視性限制，以立法方式嚴重扭曲公平競爭，中方對此表示嚴正關切。中方認為，該法以制定所謂「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成了對華貿易壁壘，嚴重背離法國對外標榜的公平競爭和自由貿易準則，不僅將損害中方企業的正當合法權益，更將傷及法國消費者的切身利益。