涉國安風險… 美FCC通過新規 禁售華為、中興設備

美國聯邦傳播委員會22日通過新規，禁止在美國銷售含有被認定構成國安風險、來自中國企業的關鍵硬體裝置。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國FCC通過新規，禁止在美銷售含華為等被認定具國安風險的零組件設備，並持續擴大對中國電信、無人機與網路互聯的限制。

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日投票 通過新規，禁止在美國銷售含有被認定構成國安風險、來自中國企業的關鍵硬體裝置。FCC負責監管電信行業，該機構列有一份因國家安全問題而被限制在美銷售設備的企業名單，其中包括中國電信設備製造商華為 和中興通訊。據了解，華為未立即回應置評要求。

路透報導，美國聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）指出，該機構的新規定將「徹底堵住零組件漏洞」。

自2022年起，華為等被列入名單上的企業製造的裝置已被禁止申請新授權上市許可，但使用華為零組件的裝置仍可獲得批准銷往美國市場。根據這項新規，任何含有華為製造、具備邏輯運算硬體元件的裝置都會被禁止。

報導指出，美國前總統拜登執政期間任白宮國家安全委員會官員的麥奎爾表示，存在安全隱患的零組件，特別是半導體或通信組件，可能被用於破壞整台設備的安全。

據報導，美國總統川普政府正對中國科技設備採取大範圍限制措施。

美國聯邦通信委員會上個月宣布，自7月16日起禁止進口更多由一批中國製造商生產的設備；該委員會21日還提議禁止進口大多數軍用級無人機。

近幾個月來，聯邦通信委員會還宣布，禁止進口外國企業新推出的無人機和路由器型號，並提議禁止美國電信運營商與被認定構成國家安全風險的中國電信企業進行網絡互聯。

美國聯邦通信委員會同時考慮對在美國擁有數據中心或互聯網交換節點接入點的中國電信企業實施互聯禁令，禁止這些企業與其他公司連接網絡。此舉實際上將迫使有關中國電信企業停止運營其設在美國的相關設施。