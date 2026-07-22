南海衝突各執一詞 中菲互召大使 美澳批京「破壞穩定」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南海仁愛礁附近爆發中菲海警衝突，菲方指控中方以木棍擊傷海軍人員。

南海仁愛礁附近爆發中菲海警衝突，菲方指控中方以木棍擊傷海軍人員。 重點二： 美國與澳洲相繼譴責北京，批評其行動危險且破壞南海區域穩定。

美國與澳洲相繼譴責北京，批評其行動危險且破壞南海區域穩定。 重點三：中菲互召大使抗議升溫，小馬可仕任內對中方召見已是第3次。

中國海警人員20日在南海仁愛礁附近海域，疑似使用木棍攻擊一名菲律賓海軍人員頭部，事件迅速升溫為外交風波。美國、澳洲隨即譴責中方行動，菲律賓與中國則在21日互相召見對方大使提出抗議，菲律賓總統小馬可仕更親自召見中國駐菲大使井泉。外界認為，儘管中菲兩國在南海地區的緊張局勢頻發，召見大使的外交舉動相對罕見。

美國之音報導，據菲律賓軍方聲明，一艘載有8人的中國海警硬殼充氣艇20日靠近駐守仁愛礁的菲律賓海軍「馬德雷山」號軍艦，進行環繞拍攝；菲方派出兩艘橡皮艇，以「冷靜且非對抗方式」予以驅離，中國海警人員則以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，致其受傷，橡皮艇也受損。

中國海警局則指控菲方「顛倒黑白」，稱菲方兩艘橡皮艇快速接近並圍堵衝撞中方一艘「例行巡邏」的小型巡邏艇，菲方人員「首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員」。

中國海警局新聞發言人姜略表示，基於人道考量，已於21日上午允許菲方以艦載小艇過駁方式，將傷員自「馬德雷山」號轉運至菲海警9702號船，全程由中方監管。

美國國務院 發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，美國譴責中國20日在第二托馬斯淺灘(中方稱仁愛礁)附近針對菲律賓海軍人員的「危險和侵略性」行動，呼籲中方立即停止「破壞穩定」的行為；聲明並重申2016年海牙國際常設仲裁庭裁決，指該裁決認定中國在南海的廣泛海洋主張缺乏國際法依據，對中菲雙方具法律約束力。

澳洲外長黃英賢21日在馬尼拉菲律賓海岸警衛隊總部表示，對南海「破壞穩定和危險的行為」感到擔憂，並提及「昨天上午目睹的中國船隻對菲律賓船隻採取的行動」；她稍後與中國外長王毅會談，雙方談及區域和平穩定等議題。

新華社報導，中國外交部邊海司負責人21日緊急召見菲律賓駐華大使提出交涉，指菲方非法「坐灘」軍艦施放橡皮艇危險抵近、衝撞中方海警船艇，菲方人員惡意滋擾攻擊中方執法人員，要求菲方立即停止挑釁與炒作。

菲律賓總統辦公室同日表示，小馬可仕已召見中國駐菲大使井泉；井泉受訪表示，雙方會談並未聚焦相互指摘，而是就近期事件對中菲關係帶來的挑戰進行坦誠交流。

路透指出，這是小馬可斯任內中國第三度公開召見菲律賓大使，此前兩次分別於2024年1月與11月發生。