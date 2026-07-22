南海衝突各執一詞 中菲互召大使 美澳批京「破壞穩定」
AI重點
文章重點整理：
中國海警人員20日在南海仁愛礁附近海域，疑似使用木棍攻擊一名菲律賓海軍人員頭部，事件迅速升溫為外交風波。美國、澳洲隨即譴責中方行動，菲律賓與中國則在21日互相召見對方大使提出抗議，菲律賓總統小馬可仕更親自召見中國駐菲大使井泉。外界認為，儘管中菲兩國在南海地區的緊張局勢頻發，召見大使的外交舉動相對罕見。
美國之音報導，據菲律賓軍方聲明，一艘載有8人的中國海警硬殼充氣艇20日靠近駐守仁愛礁的菲律賓海軍「馬德雷山」號軍艦，進行環繞拍攝；菲方派出兩艘橡皮艇，以「冷靜且非對抗方式」予以驅離，中國海警人員則以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，致其受傷，橡皮艇也受損。
中國海警局則指控菲方「顛倒黑白」，稱菲方兩艘橡皮艇快速接近並圍堵衝撞中方一艘「例行巡邏」的小型巡邏艇，菲方人員「首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員」。
中國海警局新聞發言人姜略表示，基於人道考量，已於21日上午允許菲方以艦載小艇過駁方式，將傷員自「馬德雷山」號轉運至菲海警9702號船，全程由中方監管。
美國國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，美國譴責中國20日在第二托馬斯淺灘(中方稱仁愛礁)附近針對菲律賓海軍人員的「危險和侵略性」行動，呼籲中方立即停止「破壞穩定」的行為；聲明並重申2016年海牙國際常設仲裁庭裁決，指該裁決認定中國在南海的廣泛海洋主張缺乏國際法依據，對中菲雙方具法律約束力。
澳洲外長黃英賢21日在馬尼拉菲律賓海岸警衛隊總部表示，對南海「破壞穩定和危險的行為」感到擔憂，並提及「昨天上午目睹的中國船隻對菲律賓船隻採取的行動」；她稍後與中國外長王毅會談，雙方談及區域和平穩定等議題。
新華社報導，中國外交部邊海司負責人21日緊急召見菲律賓駐華大使提出交涉，指菲方非法「坐灘」軍艦施放橡皮艇危險抵近、衝撞中方海警船艇，菲方人員惡意滋擾攻擊中方執法人員，要求菲方立即停止挑釁與炒作。
菲律賓總統辦公室同日表示，小馬可仕已召見中國駐菲大使井泉；井泉受訪表示，雙方會談並未聚焦相互指摘，而是就近期事件對中菲關係帶來的挑戰進行坦誠交流。
路透指出，這是小馬可斯任內中國第三度公開召見菲律賓大使，此前兩次分別於2024年1月與11月發生。
事件起於20日仁愛礁附近，中國海警人員與菲律賓海軍在海上近距離接觸，菲方稱遭木棍攻擊致人受傷，隨即引發外交層級的激烈交鋒。 美國國務院譴責中國對菲軍人採取危險且具侵略性的行動，並重申海牙仲裁裁決；澳洲外長則稱對破壞穩定的行為感到擔憂，強調南海應維持和平。 中國外交部緊急召見菲律賓駐華大使交涉，菲律賓總統小馬可仕也召見中國駐菲大使井泉。這顯示衝突已從海上對峙升高為更罕見的外交風波。
精華 FAQ
事件起於20日仁愛礁附近，中國海警人員與菲律賓海軍在海上近距離接觸，菲方稱遭木棍攻擊致人受傷，隨即引發外交層級的激烈交鋒。
美國國務院譴責中國對菲軍人採取危險且具侵略性的行動，並重申海牙仲裁裁決；澳洲外長則稱對破壞穩定的行為感到擔憂，強調南海應維持和平。
中國外交部緊急召見菲律賓駐華大使交涉，菲律賓總統小馬可仕也召見中國駐菲大使井泉。這顯示衝突已從海上對峙升高為更罕見的外交風波。
上一則
運河扣船爭議暫緩 巴拿馬與中國續簽海運協議
下一則