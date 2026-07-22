我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

南海衝突各執一詞 中菲互召大使 美澳批京「破壞穩定」

中國新聞組／北京22日電

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南海仁愛礁附近爆發中菲海警衝突，菲方指控中方以木棍擊傷海軍人員。
  • 重點二：美國與澳洲相繼譴責北京，批評其行動危險且破壞南海區域穩定。
  • 重點三：中菲互召大使抗議升溫，小馬可仕任內對中方召見已是第3次。

中國海警人員20日在南海仁愛礁附近海域，疑似使用木棍攻擊一名菲律賓海軍人員頭部，事件迅速升溫為外交風波。美國、澳洲隨即譴責中方行動，菲律賓與中國則在21日互相召見對方大使提出抗議，菲律賓總統小馬可仕更親自召見中國駐菲大使井泉。外界認為，儘管中菲兩國在南海地區的緊張局勢頻發，召見大使的外交舉動相對罕見。

美國之音報導，據菲律賓軍方聲明，一艘載有8人的中國海警硬殼充氣艇20日靠近駐守仁愛礁的菲律賓海軍「馬德雷山」號軍艦，進行環繞拍攝；菲方派出兩艘橡皮艇，以「冷靜且非對抗方式」予以驅離，中國海警人員則以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，致其受傷，橡皮艇也受損。

中國海警局則指控菲方「顛倒黑白」，稱菲方兩艘橡皮艇快速接近並圍堵衝撞中方一艘「例行巡邏」的小型巡邏艇，菲方人員「首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員」。

中國海警局新聞發言人姜略表示，基於人道考量，已於21日上午允許菲方以艦載小艇過駁方式，將傷員自「馬德雷山」號轉運至菲海警9702號船，全程由中方監管。

美國國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，美國譴責中國20日在第二托馬斯淺灘(中方稱仁愛礁)附近針對菲律賓海軍人員的「危險和侵略性」行動，呼籲中方立即停止「破壞穩定」的行為；聲明並重申2016年海牙國際常設仲裁庭裁決，指該裁決認定中國在南海的廣泛海洋主張缺乏國際法依據，對中菲雙方具法律約束力。

澳洲外長黃英賢21日在馬尼拉菲律賓海岸警衛隊總部表示，對南海「破壞穩定和危險的行為」感到擔憂，並提及「昨天上午目睹的中國船隻對菲律賓船隻採取的行動」；她稍後與中國外長王毅會談，雙方談及區域和平穩定等議題。

新華社報導，中國外交部邊海司負責人21日緊急召見菲律賓駐華大使提出交涉，指菲方非法「坐灘」軍艦施放橡皮艇危險抵近、衝撞中方海警船艇，菲方人員惡意滋擾攻擊中方執法人員，要求菲方立即停止挑釁與炒作。

菲律賓總統辦公室同日表示，小馬可仕已召見中國駐菲大使井泉；井泉受訪表示，雙方會談並未聚焦相互指摘，而是就近期事件對中菲關係帶來的挑戰進行坦誠交流。

路透指出，這是小馬可斯任內中國第三度公開召見菲律賓大使，此前兩次分別於2024年1月與11月發生。

精華 FAQ

  • 事件起於20日仁愛礁附近，中國海警人員與菲律賓海軍在海上近距離接觸，菲方稱遭木棍攻擊致人受傷，隨即引發外交層級的激烈交鋒。

  • 美國國務院譴責中國對菲軍人採取危險且具侵略性的行動，並重申海牙仲裁裁決；澳洲外長則稱對破壞穩定的行為感到擔憂，強調南海應維持和平。

  • 中國外交部緊急召見菲律賓駐華大使交涉，菲律賓總統小馬可仕也召見中國駐菲大使井泉。這顯示衝突已從海上對峙升高為更罕見的外交風波。

國務院

上一則

運河扣船爭議暫緩 巴拿馬與中國續簽海運協議

下一則

專屬經濟區攻防…中開封艦在沖之鳥海域射擊 槓上日本

延伸閱讀

中菲南海再爆衝突 中國海警發布影片：菲律賓先動手的

中菲南海再爆衝突 中國海警發布影片：菲律賓先動手的
南海仲裁案10周年 中駐菲大使：中方堅決維權、加強管控

南海仲裁案10周年 中駐菲大使：中方堅決維權、加強管控
14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」

14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」
14國聲明挺南海仲裁案 中駐英使館：沒資格說三道四

14國聲明挺南海仲裁案 中駐英使館：沒資格說三道四

熱門新聞

警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
中國人民大學13日發布情況通報，指出經調查認定蔣方舟構成學術不端行為，決定撤銷其碩士學位。（取材自南方都市報）

蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

2026-07-15 12:18
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事