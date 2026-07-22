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「Kimi時刻」重估中國實力 外媒：北京擬收緊AI技術出口管制

中國新聞組／北京22日電
中國監管機構傳出正考慮緊縮對AI與半導體技術的出口管制。（路透）
中國監管機構傳出正考慮緊縮對AI與半導體技術的出口管制。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京研擬收緊AI模型、半導體與關鍵數據出口管制。
  • 重點二：Kimi K3表現亮眼，促使西方重估中國AI競爭力。
  • 重點三：中國或仿照美國管制AI技術流通，業界憂影響全球化。

中國AI實力快速崛起，引發北京重新思考技術開放策略。英國金融時報報導，中國官方正研擬收緊AI模型、半導體技術及關鍵數據的出口管制，避免核心技術外流。分析指，在中國AI新創公司「月之暗面」推出Kimi K3模型後，西方開始重新評估中國AI競爭力，也讓北京更加傾向將AI視為與晶片同等重要的國家戰略資產，進一步加強保護。

據報導，中國商務部近期已召集阿里巴巴字節跳動、智譜等AI與晶片企業開會，討論如何防止先進AI技術及具潛力的新創公司被海外企業收購，同時研究限制模型訓練所需的重要數據流向海外，以及禁止境外使用者下載AI模型的「模型權重」。未來海外客戶仍可透過雲端存取中國AI服務，但無法將完整模型下載至本地端部署。

知情人士透露，北京也正評估，是否限制海外晶圓代工業者，例如高通、台積電等，不得代工採用華為、阿里巴巴、字節跳動等中國企業設計的先進AI晶片，並考慮限制外資收購代理式AI等戰略科技公司。消息人士表示，相關措施未來可能納入新版「禁止出口限制出口技術目錄」，意味中國正比照美國，將AI與半導體技術列為必須嚴格管制的核心國家資產。

促使北京態度轉變的重要原因之一，正是中國AI技術近來快速突破。「月之暗面」日前發表的新一代大型語言模型Kimi K3，在多項基準測試中擊敗Anthropic旗艦模型Opus 4.8，引發國際關注，也讓外界認為，中國與美國在頂尖AI模型上的差距已大幅縮小。

新蘇黎世報甚至以「Kimi時刻到來」為題評論指出，西方已不能再將中國視為技術模仿者，而應正視中國已成為重要創新力量。

報導指出，過去西方部分企業曾質疑中國AI模型透過「蒸餾」（Distillation）技術學習美國模型能力，例如Anthropic曾指控中國競爭對手利用Claude模型訓練自家系統。然而，新蘇黎世報認為，Kimi K3若只是依賴「蒸餾」，不可能在部分測試中超越美國領先模型，更合理的解釋是，中國工程師已發展出自己的技術路徑，創新能力已不容忽視。

不過，中國是否全面收緊AI出口仍存在不同聲音。金融時報指出，目前所有方案仍處於討論階段，尚未拍板定案，部分科技企業已向官方反映，若限制過嚴，可能降低中國AI技術在全球市場的滲透率，也會削弱中國企業參與國際競爭的優勢。

分析認為，若中國最終實施更嚴格的出口管制，不僅可能改變全球AI技術流通模式，也將加速中美在人工智慧領域的科技競逐，全球AI供應鏈與市場版圖恐再度面臨重組。

精華 FAQ

  • 據報導，官方正討論限制AI模型、半導體技術與關鍵數據外流，並防止先進技術被海外收購或下載完整模型權重，以降低核心能力外泄風險。

  • 因為月之暗面推出的Kimi K3在多項基準測試中擊敗Anthropic旗艦模型，引發國際關注，外界因此認為中國與美國在頂尖AI模型上的差距已明顯縮小。

  • 若政策落地，海外客戶可能只能透過雲端使用中國AI服務，全球AI技術流通與供應鏈也可能重組，同時中美在人工智慧領域的競逐將進一步升溫。

商務部 字節跳動 阿里巴巴

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