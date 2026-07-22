馬斯克宣戰Kimi 月之暗面簡短回應：歡迎加入2兆+俱樂部

月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3，參數規模達到2.8兆。特斯拉CEO馬斯克次日留言，用「令人印象深刻」表示讚賞，並隨即披露2兆參數的Grok 4.6計畫，稱將超越Kimi。對此，月之暗面簡短回應：歡迎馬斯克加入「2兆+俱樂部」。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 月之暗面發布Kimi K3，參數達2.8兆並開放規劃商用授權。

月之暗面發布Kimi K3，參數達2.8兆並開放規劃商用授權。 重點二： 馬斯克稱Grok 4.6有望超越Kimi，月之暗面回嗆歡迎加入2兆+俱樂部。

馬斯克稱Grok 4.6有望超越Kimi，月之暗面回嗆歡迎加入2兆+俱樂部。 重點三：黃震昕否認蒸餾Claude傳言，強調K3來自原創架構與自研技術。

中國AI公司月之暗面17日發布新一代大模型Kimi K3，參數規模達2.8兆，特斯拉 執行長馬斯克 次日於評論區以「令人印象深刻」讚賞，隨即披露旗下2兆參數的Grok 4.6計畫，稱有望超越Kimi；月之暗面則簡短回應，歡迎馬斯克加入「2兆+俱樂部」。與此同時，針對外界傳言K3蒸餾自Anthropic的Claude模型，月之暗面業務負責人黃震昕21日澄清，強調K3性能提升源自底層原創架構創新，並非蒸餾復刻。

界面新聞報導，Kimi K3擁有100萬token上下文窗口、原生支持視覺理解，官方稱其為「迄今能力最強的模型」，在多款海外評測榜單的代碼生成、長文本邏輯推理等項目中排名靠前。模型搭載自研KDA注意力演算法，擁有896個獨立專家模組，單次計算啟動16個單元，算力使用效率較前代提升2.5倍；公司計畫7月27日完整開源模型權重，開放全球開發者商用授權。

馬斯克18日在X平台披露，xAI訓練參數規模2兆的Grok 4.6大模型，計畫一周內完成首輪訓練，性能較1.5兆參數的Grok 4.5升級，並稱有望超越Kimi。月之暗面以「歡迎加入2兆+俱樂部」回應，凸顯Kimi K3已達2.8兆參數的先發優勢。

這已是馬斯克今年第二度公開肯定Kimi團隊，此前3月月之暗面發布「Attention Residuals」論文時，馬斯克也曾在X平台稱讚該研究，Kimi官方則以「你的火箭造得也不錯!」幽默回應。

21世紀經濟報導，面對蒸餾傳言，黃震昕表示，K3底層自研技術主要有三項：其一為「Moon Clip」二階優化器，可讓20T訓練數據跑出40T訓練效果，同等性能下訓練成本與算力功耗減半；其二為「Kimi Linear Tension」線性注意力機制，解決傳統線性注意力處理超長任務時的性能衰減問題，使上下文窗口擴大十倍，訓練成本僅同步擴大十倍；其三即馬斯克曾稱讚的「Attention Residuals」注意力殘差技術，優化模型多層網絡間的資訊傳遞與復用邏輯，讓2.8兆參數模型穩定完成訓練，推理效率同步提升25%。

黃震昕強調，「開源模型、中國大模型不該被貼上低價標籤」，K3已達SOTA(State-of-the-Art)級水準，亦能匹配合理商業定價。

黃震昕並透露，Kimi現階段暫不提供私有化部署服務，商業模式對標海外成熟頭部AI企業，收入結構中API業務占比最高；他表示，無法私有化部署的原因是K3參數量龐大、部署門檻高，與開源授權策略無關。他並表示，Kimi自K2起堅持開源路線，未來不會改變，核心技術與論文將持續對外公開。