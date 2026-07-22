專屬經濟區攻防…中開封艦在沖之鳥海域射擊 槓上日本

中國解放軍開封艦19日在沖之鳥礁西南約180公里處射擊，引起日本關注，圖為日本防衛省統合幕僚監部公布的相關畫面。(圖／取自日本防衛省統合幕僚監部官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中俄艦隊四艘艦艇在沖之鳥西南海域航行，052D開封艦進入日本主張的EEZ內射擊訓練。

中俄艦隊四艘艦艇在沖之鳥西南海域航行，052D開封艦進入日本主張的EEZ內射擊訓練。 重點二： 日本防衛省稱此為首次確認中共軍艦在日本EEZ內射擊，並已透過外交管道向中方交涉。

日本防衛省稱此為首次確認中共軍艦在日本EEZ內射擊，並已透過外交管道向中方交涉。 重點三：中國外交部強硬反駁，指沖之鳥只是岩礁，日方據此主張EEZ與大陸架違反國際法。

日本 防衛省統合幕僚監部昨表示，中俄海軍四艘艦艇19日在沖之鳥礁西南海域航行，其中一艘中艦在專屬經濟海域進行機槍射擊訓練，日方已向中方提出交涉。中國外交部昨強硬表示「中方予以堅決駁回」，並指沖之鳥是岩礁而不是島嶼，日方以沖之鳥礁主張「專屬經濟區」（EEZ），違反國際法。

此次解放軍 射擊一周前，日本與美菲等14國發布聯合聲明支持「南海仲裁案」裁決。當時中國外交部強調，按照「裁決」標準，如果連面積達50萬平方公尺，有淡水可飲、有蔬果家禽可食的太平島都不是島嶼，那僅由兩塊面積不足10平方公尺的礁石組成的沖之鳥礁，日本又有何權利主張幾十萬平方公里的專屬經濟區和大陸架？「中方有理由認為，日方已按照相同標準，自願放棄相應的海洋主張」。

綜合日本共同社及日本防衛省官網消息，解放軍一艘055型飛彈驅逐艦、一艘052D型飛彈驅逐艦、一艘903型綜合補給艦，以及俄羅斯 一艘守護級護衛艦，19日凌晨2時左右在沖之鳥礁西南約330公里海域向東北航行，其後舷號124的052D型飛彈驅逐艦（開封艦），在沖之鳥礁西南約180公里處進行射擊訓練。共同社指，這四艘中俄艦艇相關活動可能是中俄太平洋聯合巡航的一環。

日本防衛省稱，這是首次確認並對外公布中共軍艦在日本EEZ內進行射擊。日本內閣官房長官木原稔昨在記者會上表示，已通過外交管道向中方提出交涉。木原說，中共艦艇在訓練開始之前，曾透過無線電告知周遭船隻，當時正在警戒監視的海上自衛隊護衛艦聽取到通知內容。日本防衛相小泉進次郎20日在英國演講時稱，中俄海軍艦艇在日本EEZ內實施「實戰演習」，並指兩國正加強軍事合作。日本政府認為，這是中俄在日本周邊加強軍事活動的一環，將持續進行警戒。

中國外交部發言人林劍昨在記者會上表示，日方所謂「關切」毫無道理，中方予以堅決駁回。他強調，根據「聯合國海洋法公約」，沖之鳥是岩礁而不是島嶼，不能擁有專屬經濟區和大陸架。日方以沖之鳥礁主張「專屬經濟區」，違反國際法。

沖之鳥礁的地位再度受到中國官方的質疑。聯合報系資料照