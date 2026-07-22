中泰建「2＋2」對話 泰國首相喜唱「甜蜜蜜」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中泰同意建立外長、防長「2加2」戰略對話機制。

中泰同意建立外長、防長「2加2」戰略對話機制。 重點二： 雙方將加快中泰鐵路一期建設並籌備二期合作。

雙方將加快中泰鐵路一期建設並籌備二期合作。 重點三：阿努廷午宴獻唱《甜蜜蜜》，展現兩國互動氣氛。

泰國 首相阿努廷日前應大陸總理李強 邀請對中國進行正式訪問。兩人20日在北京會談後，雙方發表聯合聲明同意建立外長、防長「2加2」戰略對話機制，雙方也同意加快中泰鐵路一期工程建設。阿努廷並在午宴獻唱台灣歌曲「甜蜜蜜」。

據大陸外交部，李強指出，中方願同泰方推動高質量共建「一帶一路」，加快實施中泰鐵路等重點項目，提升跨境支付、本幣結算等便利化水平，保持雙邊貿易良好增長勢頭，深化產業互融互嵌，拓展人工智慧、新能源汽車等新興領域合作。兩人會談後共同見證簽署貿易、農業、海關、科技、打擊跨國犯罪等領域多項合作文件。

泰國政府發布影片顯示，午宴上阿努廷與李強在長桌一側並排而坐，阿努廷持麥克風及隨著鋼琴伴奏獻唱台灣歌手鄧麗君的名曲「甜蜜蜜」。李強和其他嘉賓則跟著旋律打節拍。

此次雙方共同發表「關於面向繁榮中泰命運共同體的聯合聲明」，雙方同意建立外長、防長「2加2」戰略對話機制。雙方同意加快中泰鐵路一期工程建設，確定二期合作模式，儘早啟動二期工程建設。

泰國官方披露，阿努廷已與4家中國企業高管就今年在泰國投資總額超過700億泰銖的計畫進行磋商，投資重點將放在精密產業和先進技術領域。雙方總理會談時，泰方希望大陸進口更多水果和加工食品，泰國政府也確認將繼續推動泰中高鐵第一階段工程，目標是2030年完成，第二期工程正籌備中。陸方並指阿努廷表示，泰方堅定奉行一個中國政策，永遠不會支持任何「台獨」行徑。泰方將加大打擊網賭電詐等跨境犯罪力度。