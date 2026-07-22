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中：「十五五」加快建設20國際運輸樞紐城市

記者黃雅慧／綜合報導

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：交通部宣布十五五將推動8萬公里設施改造與數位升級。
  • 重點二：將建20個國際性、80個全國性綜合交通樞紐城市。
  • 重點三：綠色轉型聚焦新能源重卡、充換電站與低碳替代。

中國交通運輸部21日在國新辦記者會上對「十五五」時期目標進行具體部署，稱到2030年，「實施8萬公里左右的設施改造」，並推動交通動力低碳替代。意味大陸交通建設從過去的大規模修新路正式進入「存量提質增效」，不再單純追求里程規模擴張，而是重點對現有設施進行更新、數位化改造和功能升級。

大陸交通運輸部副部長徐成光在會上也提出十五五時期多項目標：實施新一輪農村公路提升行動，新改建農村公路50萬公里。在加強系統集成融合方面，加快建設20個國際性、80個全國性綜合交通運輸樞紐城市，實施多式聯運，打通堵點、卡點行動，力爭用5年左右的時間推動1千個主要貨運節點，提升多式聯運功能；重點推進跨區域跨流域大通道建設，推動綜合立體交通網主骨架建成率提升至95%。

交通運輸部安全總監兼運輸服務司司長蔡團結表示，推進交通基礎設施綠色化轉型，加快交通運輸結構優化調整，持續深入推進汙染防治，健全交通運輸碳排放統計核算監測體系，更大力度推進交通運輸領域綠色低碳轉型。

具體而言，蔡團結指出，2026年繼續實施老舊營運貨車報廢更新行動，安排人民幣220億元超長期特別國債支持老舊營運貨車報廢更新，重點支持更新為新能源重卡，通過「兩新」政策加力促進新能源重卡市場消費；提出到2030年新能源重卡滲透率達到40%、保有量突破160萬輛等目標；在國道交通要道、貨運樞紐、港口、礦區、廠區、園區等重要節點，建設3千個以上電動重卡充換電站。

在鐵路建設上，會上指出，中國鐵路將以基本實現現代化為總目標，「堅持適度超前、不過度超前」，突出安全化提升、協調化布局、數智化升級、綠色化轉型、融合化發展、系統化治理，全力推進一批重大工程的建設。

在航空運輸上，中國民航局副局長韓鈞表示，航空公司定期航線超1千條，國際客運航線通達全球五大洲、80個國家及177個城市。

精華 FAQ

  • 整體方向由過去的大規模新建道路，轉為對既有交通設施進行改造、數位化升級與功能優化，強調存量提質增效，不再單純追求里程擴張。

  • 目標包括加快建設20個國際性、80個全國性綜合交通運輸樞紐城市，推動多式聯運與大通道建設，並力爭5年左右提升1000個主要貨運節點功能。

  • 2026年將續推老舊營運貨車報廢更新，安排220億元超長期特別國債支持更新為新能源重卡，並建設3000個以上電動重卡充換電站，目標2030年滲透率達40%。

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