WAIC亮點：機械馬載重噸級、秦始皇仿生人逼真

「秦始皇」仿生機器人就像真人。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： WAIC 2026吸引40萬人次，意向採購達203.6億元。

WAIC 2026吸引40萬人次，意向採購達203.6億元。 重點二： 機械馬與重載四足機器人主打噸級載重與救援運輸。

機械馬與重載四足機器人主打噸級載重與救援運輸。 重點三：人形與仿生機器人走向工業、物流、醫療與文旅應用。

2026世界人工智慧 大會(WAIC)20日閉幕，今年吸引來自102個國家及國際組織代表、超過40萬人次參觀，更促成約203.6億元人民幣(約30億美元)意向採購金額，較去年大增25%。與往年機器人以跳舞、翻跟斗等表演不同，今年展場主角全面走向工業製造、消防救援、物流倉儲、醫療及文旅等實際應用。一台可扛起1噸重物的機械馬、能連做600下伏地挺身的人形機器人、會踢足球的AI球員，以及幾可亂真的「秦始皇」仿生機器人，都成為焦點。

全場最吸睛的展品之一，是大咖機器人(DaxAI)推出的「騏驥T1000」重載仿生機械馬。這款機械馬自重350公斤，最大可負載1000公斤，是全球首款噸級重載仿生機械馬，負載能力是一般四足機器人的10至20倍。它採用自主研發高扭矩關節，可在雪地、冰面及陡坡等複雜地形行走，續航時間最長48小時，主要瞄準消防救援、應急運輸及文旅市場，預計今年下半年量產。另一家開普勒機器人則展出「麒麟」重載四足機器人，同樣具備近1噸載重能力。

在人形機器人方面，今年則更加強調實際工作能力。銀河通用展示機器人完成鎖螺絲等工業製程；極智嘉打造智慧物流倉儲，讓人形機器人與搬運設備合作完成揀貨流程；智慧藥房中的機器人則能依訂單自主完成接單、取藥及配藥，大幅提升作業效率。

宇樹科技展區依舊人氣爆棚，人形機器人與機器狗完成舞蹈、後空翻等高難度動作；雲深處科技則安排機器人與真人比拚伏地挺身，最終由機器人輕鬆勝出。業者透露，該款人形機器人最高可連續完成600下伏地挺身，目前已投入消防救援、能源巡檢及公共安全等領域，可率先進入火場回傳資訊，降低救災風險。

另一方面，仿生機器人也成為另一大亮點。江蘇雲幕智造推出的「秦始皇」仿生機器人，因皮膚紋理、毛孔、血管細節幾可亂真，吸引大批民眾排隊體驗，不少人忍不住伸手觸摸。業者表示，該系列主要應用於博物館及文旅景區，具備語音互動、人臉追蹤及智慧導覽功能。

不僅如此，今年多家廠商展示的新一代電子皮膚已能模擬人體溫度與柔軟觸感，並具備眨眼、皺眉等微表情控制能力，讓仿生機器人從過去追求「形似」，正式邁向更接近真人的「神似」。

參觀民眾在WAIC展館中體驗騏驥T1000。（抖音截圖）