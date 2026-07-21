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中國國家隊600億人幣護Ａ股 4大股指漲跌不一

記者黃雅慧陳宥菘／綜合報導
中國證監會20日上午在北京召開投資者座談會，由證監會黨委書記、主席吳清主持，與8...
中國證監會20日上午在北京召開投資者座談會，由證監會黨委書記、主席吳清主持，與8名不同規模的投資者代表面對面交流，聽取對促進資本市場穩定健康發展的意見。(取材自澎湃新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國國資委旗下兩大平台合計進場逾600億元護盤A股。
  • 重點二：多家央企與上市公司同步回購、增持及承諾不減持。
  • 重點三：官方座談會強調維護市場穩定，但A股仍漲跌不一。

全球股市近期拉回修正，連帶影響中國A股在過去一周劇烈震盪，科技股跌勢尤其明顯。中國官方近兩日推出一系列「救市」動作，先是讓國資委旗下兩大國有資本平台增持央企股票；證監會20日舉行穩市座談會；多家企業並公告回購股份，向市場傳遞出強烈的看好訊號。

不過，在官方釋出強烈的穩定市場訊號後，昨日A股四大股指收盤漲跌不一，上證指數漲0.85%，深成指跌0.71%，創業板指漲0.42%，科創綜指跌2.28%。香港恒生指數收盤則飆升580點或2.36%，收報25143點。

在獲利了結、AI泡沫疑慮、中東局勢等多重利空因素交織下，近日包括美、台、日、韓半導體族群皆成為賣壓中心，中國A股相關產業也受波及。

面對A股大幅回調，中國官方19日晚間釋放「國家隊」進場護盤消息，國資委旗下的兩大國有資本營運平台「中國國新」及「中國誠通」官宣大額增持，累計進場超過人民幣600億元(約89億美元)。其中，中國國新稱，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超人民幣500億元，用於維護市場穩定；中國誠通亦稱，近期已累計買入A股資產近人民幣百億元。

昨日盤前，中國神華、中國中車、中國鋁業、國電南瑞、中煤能源等5家央企上市公司密集發布公告，透過股東增持、股份回購、現金分紅等方式積極護盤。多家A股上市公司包括三一重工、上汽、紅塔證券、三峽能源與恒力石化等皆公告回購股份，或是承諾不減持，以穩定投資者信心。

中國證監會昨日還舉行上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方促進資本市場平穩健康發展的意見建議，由證監會主席吳清親自主持。會議稱將全力維護市場平穩運行。財聯社指，回顧近年相關座談會，往往與實質性利多政策同步推出，也是提振市場信心關鍵。

A股歷經大幅回檔後，市場機構開始看到更多積極因素。華安證券認為，近日A股科技產業半年報預告亮眼，產業趨勢基本面延續強勢，本次調整相比歷史類似情形已屬超調，參考過去行情節奏，快速反彈可期。

精華 FAQ

  • 主要包括國資委旗下平台大額增持央企股票、上市公司回購股份或承諾不減持，以及證監會召開穩市座談會，藉由多方訊號共同穩定投資人信心。

  • 內文指出，中國國新與中國誠通兩大國有資本平台累計進場超過人民幣600億元，其中中國國新使用再貸款與配套資金逾500億元，中國誠通也已買入近百億元A股資產。

  • 昨日A股四大股指表現分歧，上證指數漲0.85%，深成指跌0.71%，創業板指漲0.42%，科創綜指跌2.28%；香港恒生指數則大漲580點，收報25143點。

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