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中菲再爆南海衝突 雙方互控長棍攻擊、有人頭部濺血

記者張鈺琪／綜合報導
菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭中國海警人員...
菲律賓武裝部隊20日表示，一名菲律賓海軍人員當天在南海仁愛礁附近，遭中國海警人員持木棍擊中頭部受傷，菲方一艘橡皮艇也在衝突中受損。(取材自菲律賓武裝部隊臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：菲方稱海警以長棍擊中海軍人員頭部，橡皮艇受損。
  • 重點二：中方指菲人員先以划槳與長棍攻擊執法人員並反誣。
  • 重點三：衝突發生之際，菲律賓將主辦東協外長會並安排會晤。

中菲南海衝突再起，菲武裝部隊昨表示，1名菲海軍人員當天在仁愛礁附近，遭到中國海警人員持棍擊中頭部受傷，菲方1艘橡皮艇也在衝突中受損。中國海警則指，菲人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員，事發後，菲方歪曲事實、反誣中方。

菲武裝部隊昨透過官方臉書聲明，1艘隸屬大陸海警21560艦、載有8人的剛性充氣艇，當天駛近停泊在仁愛礁的菲軍艦「馬德雷山號」，並繞行拍攝照片及影片。菲方隨後出動2艘橡皮艇，試圖以「冷靜且非對抗方式」驅離中國海警船，但中國海警人員作出激烈反應，以木棍擊打1名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷，並損壞菲方橡皮艇。

聲明批評中國海警此次行動罔顧人員安全，危及菲方官兵生命，並加劇南海緊張局勢。並稱，儘管面對中國陸海警的「侵略與暴力」，菲武裝部隊人員仍保持專業與紀律，依照交戰規則行動，並在菲專屬經濟海域內執行合法任務。菲在仁愛礁的駐留及補給行動會持續進行，不會因任何脅迫或侵略行為而停止。呼籲中方遵守南海仲裁裁決。

中國海警昨發布，昨上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇於「中國仁愛礁」附近海域例行巡邏時，菲非法「坐灘」57號艦釋放2艘橡皮艇，無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍堵衝撞中方巡邏艇。期間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中方稱，事發後菲方歪曲事實、反誣中方。中方要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。並稱，中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，開展維權執法活動。

這是中菲在南海最新衝突。事件發生之際，菲律賓本周將主辦東協外長會，中菲外長預計在會議期間會晤。這將是自2024年以來，兩國外交官的首次見面。

菲外交部發言人殷比瑞20日在記者會上表示，王毅將在馬尼拉舉行的東協外長會期間，與拉薩洛會晤。他說，「我們認為這次會晤非常重要」，會晤將涵蓋菲中雙邊關係，以及全球事件對該地區和東協的影響。

中國海警人員以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷。(取材自菲律賓武裝部...
中國海警人員以木棍擊打一名菲律賓海軍人員頭部，造成對方受傷。(取材自菲律賓武裝部隊臉書)

精華 FAQ

  • 事件發生在仁愛礁附近。菲方表示，中國海警艇接近並繞行拍攝後，菲方派出2艘橡皮艇驅離，卻遭中方人員以木棍擊中1名海軍人員頭部，且橡皮艇也受損。

  • 中方稱，菲方橡皮艇在中國仁愛礁附近危險接近並圍堵巡邏艇，且在中方多次警告後仍不退讓，還先用划槳、長棍攻擊執法人員；中方並指菲方事後歪曲事實、反誣中方。

  • 因為事件正逢菲律賓本周主辦東協外長會，中菲外長預計會晤，這將是自2024年以來雙方外交官首次見面。外界關注雙方是否能藉會談緩和南海緊張局勢。

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