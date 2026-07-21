中美聯合執法...中企高管在菲被撕票 主犯自美國遣返北京
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新華社報導，在公安部統籌協調下，7月20日，隨著一架民航客機降落在北京首都國際機場，在境外針對中國公民實施綁架殺人犯罪的主要犯罪嫌疑人劉某文被移交中國警方。公安部強調，這是中美執法部門落實中美元首會晤重要共識的最新成果，是中美聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。
2024年6月，兩名中國醫療器材公司的高層人員遠赴菲律賓公幹，遭設局綁架撕票，轟動海內外。經查，劉某文有重大作案嫌疑，並已潛逃至美國。公安部對此高度重視，與美國、菲律賓、韓國等國執法部門開展密切執法合作，全力開展案件偵辦工作。同時，公安部組織精幹力量專案攻堅，透過國際刑警組織發出紅色通報，多次與美國執法部門開展案件交流和證據共享，全力推動美方對劉某文的緝捕遣返工作。美方據中方線索和證據，於2024年10月成功將其拘捕，並於20日遣返回中國。
兩名死者分別是香港上市的中國醫療器械公司潤邁德醫療的國際營銷總監的夏軻孚，以及同樣於內地從事醫療器材生意的美籍華人孫靖。兩人據報是應經銷商「李娜」邀請，前往菲律賓談生意，但剛下飛機就被綁架。「李娜」在韓國首爾落網。菲警方表示，有5名外國人和3名菲律賓人參與該案。
公安部有關負責人表示，公安機關堅決維護我國公民安全利益，犯罪分子只要實施了侵害中國公民的犯罪，中國警方都將依法嚴厲打擊、絕不手軟、一追到底。
公安部表示，主要嫌疑人劉某文已於7月20日隨民航客機抵達北京首都國際機場，並移交中國警方處理，後續將依法偵辦相關刑責。 中方透過國際刑警紅色通報、證據共享及與美國執法部門多次交流，促使美方於2024年10月將其拘捕，並在7月20日遣返中國。 兩名死者分別是潤邁德醫療的國際營銷總監夏軻孚，以及在內地從事醫療器材生意的美籍華人孫靖；兩人據報受邀赴菲談生意後遭綁架撕票。
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公安部表示，主要嫌疑人劉某文已於7月20日隨民航客機抵達北京首都國際機場，並移交中國警方處理，後續將依法偵辦相關刑責。
中方透過國際刑警紅色通報、證據共享及與美國執法部門多次交流，促使美方於2024年10月將其拘捕，並在7月20日遣返中國。
兩名死者分別是潤邁德醫療的國際營銷總監夏軻孚，以及在內地從事醫療器材生意的美籍華人孫靖；兩人據報受邀赴菲談生意後遭綁架撕票。
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