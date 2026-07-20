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「熟面孔」再現身 四川德陽綿竹發現野生大熊貓

中國新聞組╱北京20日電
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大熊貓背對鏡頭專心吃飯。(本報德陽傳真)
大熊貓背對鏡頭專心吃飯。(本報德陽傳真)

近日，中國大熊貓國家公園綿竹管理總站再次監測到野生大熊貓的活動影像。有趣的是，工作人員發現，牠居然還是「老熟人」：通過比對體型、體態和毛色特徵，初步判定這隻在盛夏竹林裡悠閒覓食的大熊貓，正是今年春季為求偶日夜兼程、24小時內密集造訪7個監測點的那隻。

7月初，四川德陽市綿竹清平大水閘區域的紅外線相機捕捉到有趣一幕：濃密竹叢中，一隻野生大熊貓安然坐著，低頭專心啃食鮮嫩竹葉，認真吃飯、思考「熊生」。而三個月前，這隻大熊貓曾在24小時內連續現身7個紅外線監測點位，「翻山越嶺」近5公里，一路通過氣味標記領地、尋覓配偶，還曾近距離靠近監測鏡頭，留下了珍貴影像。

據綿竹管理總站工作人員介紹，春夏兩季連續捕捉到同一隻野生大熊貓的完整活動軌跡，具有較高的科研價值。春季發情期大範圍遷徙、夏季安心在竹林覓食休憩，充分證明綿竹片區棲息環境持續向好、食物資源充足，完全能夠滿足大熊貓不同季節的生存與繁育需求。

2019年以來，德陽綿竹片區已連續8年穩定監測到野生大熊貓活動影像。通過持續推進棲息地修復、常態化巡護管控和智慧監測體系建設，大熊貓種群數量已從5隻增至目前的11隻，活動範圍不斷擴大，9頂山野生大熊貓小種群的保護修復成效顯著。

精華 FAQ

  • 工作人員透過體型、體態與毛色比對，判定牠是今年春季曾密集出現在7個監測點的同一隻大熊貓，因此被稱為「老熟人」，也具科研價值。

  • 牠曾在24小時內連續現身7個紅外線監測點，移動近5公里，沿途以氣味標記領地並尋覓配偶，還曾近距離靠近鏡頭，留下珍貴影像。

  • 自2019年以來，綿竹片區已連續8年穩定監測到野生大熊貓，並透過棲息地修復、巡護管控與智慧監測，讓種群從5隻增至11隻。

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