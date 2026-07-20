我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

買下英鋼卻被「國有化」 中企批英政府「強取豪奪」

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業(國有化)法案」已將英國鋼鐵公司國有化，接管這...
英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業(國有化)法案」已將英國鋼鐵公司國有化，接管這家此前由中國的敬業集團控股的企業。(路透)

英國鋼鐵公司（英鋼）六年前被中國企業收購，近期卻遭英國政府宣布國有化。繼中國商務部、外交部表達不滿並稱支持企業依法維權後，其中資母公司敬業鋼鐵19日提出賠償要求，痛批英國政府「赤裸裸的強取豪奪」及「對國際法治的公然踐踏」，要求英方立即停止國有化，並表明將依法追究責任。

針對英國政府日前宣布將敬業集團旗下英鋼國有化，中國商務部此前回應，中方高度關注，英方如何處理此事將直接影響中國投資者對英投資環境的看法，影響中方民眾對英政府信譽的看法。中國外交部並提出警告，必要時將採取維權措施。

敬業集團昨發布聲明指，英鋼2020年瀕臨破產，敬業「施以援手」，依法收購英鋼，挽救百年鋼企於危難。收購後，敬業透過改革與營運優化實現轉虧為盈，五年間持續投入資金，穩定運營確保薪酬足額發放，不裁一員，不欠一薪。並批評，英政府從「承諾共同投入」到「拒不兌現」，從「強行接管」到「全面國有化」，承諾盡毀，法則盡踏。

聲明批英政府是「赤裸裸的強取豪奪，更是對國際法治的公然踐踏」。呼籲英國政府立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑，及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。並已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利。

2019年5月英鋼宣布破產，債務總額達8.8億英鎊(約11.9億美元)。2020年3月，敬業集團以約5300萬至7000萬英鎊收購英鋼。自2020年以來，敬業已投資超過12億英鎊(約16.2億美元)。

精華 FAQ

  • 英國政府宣布將敬業集團旗下英鋼國有化，令這家6年前由中企收購的鋼企再度改變所有權。敬業認為英方違背承諾，並以國內法破壞國際投資規則，因此強烈反彈。

  • 敬業在聲明中稱英方行為是「赤裸裸的強取豪奪」，要求立即停止國有化，並對其全部投資損失作出及時、充分、有效賠償，同時表示將依法追究責任。

  • 英鋼2019年破產，債務達8.8億英鎊，敬業2020年以約5300萬至7000萬英鎊收購後，5年來持續投入，累計投資超過12億英鎊，並稱已讓公司轉虧為盈。

商務部

上一則

世足盃開賽到閉幕 香港酒吧生意雖勝預期仍遜上屆

下一則

香港快運上半年載客量升近1成 新航點陸續增加

延伸閱讀

收購英國鋼鐵遭國有化 中企痛批英方「強取豪奪」

收購英國鋼鐵遭國有化 中企痛批英方「強取豪奪」
英國國有化中資鋼鐵公司 中國警告必要時維權

英國國有化中資鋼鐵公司 中國警告必要時維權
海外中企連遭接管 中國被酸「東郭先生」 網嘲：秀導彈卻沒膽用

海外中企連遭接管 中國被酸「東郭先生」 網嘲：秀導彈卻沒膽用
10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？

10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚