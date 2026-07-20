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打造太空算力 上海星樞計畫首發 將帶動百家配套企業

中國新聞組╱北京20日電
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2026世界人工智能大會「未來計算未來算力」專題論壇上，上海標誌性太空數位基建工...
2026世界人工智能大會「未來計算未來算力」專題論壇上，上海標誌性太空數位基建工程「星樞計畫」首發星座正式對外發布。圖為中國聯通展示先進算力調度平台。(中新社)

在18日舉行的2026世界人工智能大會「未來計算未來算力」專題論壇上，上海標誌性太空數位基建工程「星樞計畫」首發星座正式對外發布。

中新社報導，星樞計畫，寓意星空的核心、算力總樞紐，定位為上海市旗艦級太空算力星座工程，工程驗證階段發射2顆算力星+12顆邊緣計算星，商業部署階段發射50顆算力星+100顆邊緣計算星，商業運營階段完成千星部署。

中國科學院金亞秋、王建宇、褚君浩院士，加拿大皇家科學院院士、加拿大工程院院士李軍擔任「星樞計畫」首席科學家。復旦大學提供全套天基大模型底層技術支撐。

據悉，首發星座創新採用「1主2輔」星簇架構（1顆中心算力主星+伏羲氣象星+即時遙感星極簡星簇），致力於打造天數天算、地數天算雙向協同的天地一體化智能算力網絡；未來將建成中國首個標準化在軌分布式計算、多源感知、星間高速傳輸一體化太空算力基礎設施與天基行業大模型底座。

中心算力主星是星座的「太空大腦」，搭載自研分布式全域混合算力調度平台。主星研製上具有5項顛覆性中國國產硬體創新，填補多項中國國內技術空白，包括搭載定製中國國產航天級GPU晶片，填補中國國內衛星大規模原位實時計算領域技術空白等。 　　

伏羲氣象星搭載高精度微波輻射計載荷，為全球極端天氣預警和防災減災提供支撐。即時遙感星搭載高分辨率可見光及紅外載荷，可為應急災情勘察等提供遙感影像和在軌智能計算支撐。　

據報導，「星樞計畫」項目落地預計五年能帶動上下游超百家配套企業發展，有望助推上海太空算力相關產業年產值突破千億元人民幣。

精華 FAQ

  • 該計畫是在18日舉行的2026世界人工智能大會「未來計算未來算力」專題論壇上正式發布，屬於上海推動太空數位基建的重要展示。

  • 驗證階段規劃發射2顆算力星和12顆邊緣計算星；商業部署階段擴大至50顆算力星與100顆邊緣計算星；商業運營階段則要完成千星部署。

  • 報導指出，星樞計畫落地後，預計5年內可帶動上下游超過100家配套企業發展，並有望推升上海太空算力相關產業年產值突破千億元人民幣。

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