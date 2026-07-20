頭被踢掉、照打不誤…馬斯克大讚深圳機器人格鬥很有趣

機器人格鬥聯賽深圳上演驚現斷頭場面，馬斯克激讚帖文獲640萬次瀏覽。(取材自Ｘ平台)

深圳近日舉行全球首場人形機器人格鬥聯賽「眾擎URKL全球人形機器人自由格鬥聯賽」揭幕戰，不僅因激烈對戰引發熱議，更吸引全球首富馬斯克 關注。他興致勃勃在社群平台X分享比賽片段稱「機器人對打很有趣」(Robot fights are fun)，旋即吸引逾640萬人次瀏覽、逾1萬則留言。主辦方表示，揭幕夜全網曝光量突破12億次，累計觸及逾3億人，成為近期最受矚目的科技話題。

快科技報導，本次賽事在深圳南山文體中心舉行，共吸引全球10多個國家及地區逾200支隊伍報名，最終32支頂尖隊伍晉級，包括清華大學、香港大學及美國史丹福大學等知名院校代表隊。

揭幕戰由兩台同型號T800全尺寸人形機器人交鋒，白色機器人「雄鷹」迎戰黑色機器人「鬥牛士」。兩者身高約1.73公尺、重75公斤，搭載高強度液壓關節，以及視覺、雷達等多重感測系統，可完成直拳、迴旋踢、抱摔等接近真人的格鬥動作。

比賽採五回合制，每回合五分鐘，以擊中指定部位累積積分，各隊另有三次戰術暫停，可用於調整戰術、緊急維修或更換機器人。最受矚目的一幕出現在比賽後半段，「雄鷹」一記飛踢直接將「鬥牛士」頭部踢落，全場瞬間爆出歡呼聲。不過失去頭部感測後，「鬥牛士」仍依靠軀幹核心控制系統持續揮拳、防守並完成比賽，展現人形機器人在平衡控制、抗干擾及穩定運作方面的技術實力。

經過五回合激戰，「鬥牛士」最終以3比2逆轉奪勝，也讓這場「斷頭仍應戰」的畫面成為網友熱議焦點。

武打影星甄子丹也親臨現場觀賽，直言現實中的機器人格鬥比電影特效更加震撼，充滿未來科技感，顯示人形機器人已從過去的展示型產品，逐步邁向高強度實戰測試階段。

主辦單位表示，舉辦URKL聯賽的目的，是希望透過競技驗證並加速人形機器人技術發展，以「以賽促研、以賽促產」推動智慧製造與產業升級。整個賽季將持續至2026年底，今年12月至明年1月將舉行全球總決賽，總獎金池高達1400萬元人民幣，預料將吸引更多國際團隊投入，也讓機器人格鬥成為觀察人形機器人發展的重要舞台。

中國首場機器人格鬥聯賽日前於深圳舉辦。(取材自微博)

中國首場機器人格鬥聯賽日前在深圳舉行，驚現斷頭場面，馬斯克激讚帖文獲640萬次瀏覽。(取材自Ｘ平台)

中國首場機器人格鬥聯賽日前在深圳舉行。(取材自微博)