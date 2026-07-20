都頂尖學霸…中國AI大模型4創始人 掌3600億人民幣版圖

「智譜AI（北京智譜華章）」創始人唐杰。（取材自微信）

中國近來在AI(人工智能)大模型領域迅猛發展，其中，41歲DeepSeek 創始人梁文鋒、34歲月之暗面創始人楊植麟、49歲智譜AI創始人唐杰、37歲MiniMax創始人閻俊傑，作為中國四大頭部大模型領軍者，他們不僅都是頂流學霸，且以10%的執行時間就撬動了約3600億(人民幣，下同)的AI商業版圖，成為全球AGI賽道核心力量。

DeepSeek創始人梁文鋒。(取材自微博)

MiniMax創始人兼CEO閻俊杰。（取材自微博)

中國近來在AI大模型上的多項成果引發全球關注，「中國四大頭部大模型創始人」話題今晨也隨之登上了熱搜。據新浪報導，從量化交易巨頭到AGI架構師，從清華姚班學霸到產品戰略家，這四位創始人的轉型路徑折射出AI時代創始人角色的本質變化——核心價值不再是親手寫代碼，而是以10%的執行時間撬動90%的系統性增長。

DeepSeek梁文鋒依靠量化交易思維重構大模型底層架構，使DeepSeek-V3訓練成本僅557.6萬美元，性能卻比肩GPT-4o，成為全球成本效率最高的大模型之一，已被全球超過20萬家企業採用。DeepSeek年化收入已達4至5億美元。今年6月，DeepSeek完成510億元首輪融資，投後估值達3500到4000億元，刷新國內AI單輪融資紀錄。

楊植麟聚焦長上下文技術路線，通過重構底層架構使Kimi在1M超長上下文解碼速度提升5到6倍，K3模型在2026年Q1智能體編程任務中接近全球最強公開模型水平。楊植麟是汕頭理科狀元、清華姚班畢業生，2023年創辦月之暗面時就明確了長上下文技術方向，2026年首次披露Kimi技術路線圖，截至今年6月，Kimi企業客戶數量突破12萬家，楊植麟通過持股51.83%，個人身家達到1100億，成為90後AI創業者的標竿。

智譜唐杰推出總投入超百億的「摸高計畫」，將AGI安全治理作為核心方向，構建內置人類倫理的底層價值函數。作為清華大學計算機教授、智譜AI創始人，唐杰今年7月在內部信「巨浪已來」中提出「摸高計畫」，宣布未來兩年戰略性投入AGI基礎研究，不追求短期應用變現。長期主義戰略使智譜在技術積累上形成獨特優勢，智譜GLM-5.2吸引全球超過300萬開發者使用。

閻俊傑主導MiniMax混合專家(MoE)架構和語音多模態路線，使Hailuo AI在文生視頻領域實現行業領先，今年Q2多模態產品收入占比突破40%。作為中科院自動化所博士、清華博士後，閻俊傑2023年創辦MiniMax時就聚焦多模態融合技術，截至今年7月，MiniMax已成為中國多模態AI的領軍企業。閻俊傑通過港股上市獲得資本支持，持股21.46%對應峰值市值275億。

「月之暗面」創始人楊植麟。（取材自微博)