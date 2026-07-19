收購英國鋼鐵遭國有化 中企痛批英方「強取豪奪」

英國政府16日宣布，依據「鋼鐵產業（國有化）法案」已將英國鋼鐵公司（British Steel）國有化，接管這家此前由中國的敬業集團控股的企業。（路透）

英國鋼鐵公司（British Steel）六年前被中國企業收購，近期遭英國政府國有化。繼中國商務部 、外交部表達不滿並稱支持企業依法維權後，其中資母公司敬業鋼鐵19日批英國政府此舉是「赤裸裸的強取豪奪」及「對國際法治的公然踐踏」，並表明將依法追究責任。

敬業集團19日於微信 公眾號發布聲明稱，敬業對英鋼及英國鋼鐵工業貢獻巨大。英鋼2020年瀕臨破產，敬業「施以援手，依法收購英鋼，挽救百年鋼企於危難」。收購後，敬業透過改革與營運優化實現轉虧為盈，五年間持續投入資金，敬業始終恪守承諾，捐贈物資與員工共克時艱，穩定運營確保薪酬足額發放，不裁一員，不欠一薪，一諾千金。

聲明寫道，自敬業收購英鋼後，英國政府從「承諾共同投入」到「拒不兌現」，從「強行接管」到「全面國有化」，承諾盡毀，法則盡踏，背信棄義，昭然若揭。「英方罔顧敬業的持續投資及所做的巨大貢獻，僅願提供幾乎為零的補償。」

聲明批英國政府此舉是「赤裸裸的強取豪奪，更是對國際法治的公然踐踏」，並直言「英國政府今日對敬業所做的一切，毀掉的是自身信譽，寒的是全球投資者的心，葬送的是其作為法治國家的立身之本」。

敬業表示，將保留一切法律權利，堅定捍衛合法權益，依法追償到底。呼籲英國政府，立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑，及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。敬業所有投入筆筆有據可查，必將悉數追償，分毫不讓。敬業已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利，絕不妥協。

英國政府16日宣布完成相關立法，將敬業集團旗下英國鋼鐵公司全面國有化。中國商務部17日表示堅決反對並強烈不滿，稱將採取措施維護中國企業利益。中國外交部18日則指，中英簽有投資保護協定，投資者合法權益應依法受到保障，中方敦促英方尊重市場原則和契約精神，尋求包括賠償在內的雙方可接受方案，並支持企業運用法律手段維權。

據中新經緯，2019年5月英國鋼鐵公司宣布破產，債務總額達8.8億英鎊。2020年3月，中國民營企業敬業集團旗下敬業鋼鐵有限公司以約5300萬至7000萬英鎊收購英鋼。自2020年以來，敬業集團已投資超過12億英鎊，但英鋼營運仍面臨虧損壓力。

2025年3月，敬業鋼鐵評估認為，高爐和煉鋼業務難以持續，計畫將高爐改造為電弧爐，但轉型需要英國政府提供10億英鎊支持，英方僅願出資5億英鎊，雙方談判未能達成共識。2025年4月12日，英國議會通過《鋼鐵行業（特別措施）法案》，英國政府隨後接管英鋼營運。