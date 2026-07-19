AI競賽再升溫 中媒：DeepSeek V4「滿血版」20日亮相

據報，DeepSeek最快20日將發布V4「滿血版」。圖為DeepSeek辦公室所在建築外可見DeepSeek AI標誌。（路透）

全球AI大模型競爭持續升溫之際，中國人工智慧 （AI）新創公司DeepSeek 據報最快20日發布V4「滿血版」。中媒引述測試者稱，新版模型不僅性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6，還將首度引入「峰谷計費」機制。

每日經濟新聞指出，DeepSeek V4正式版可能真的要來了。多位開發者透露，DeepSeek V4 GA版本已開啟小範圍灰度測試，最快可能20日發布，目前包括V4 Flash和V4 Pro兩個版本。

同時，有測試者稱，新版本程式設計、代理及3D、SVG生成能力都有明顯提升。還有人認為它已能打平Claude 5，但部分開發者也指，Pro版本並未比Flash版領先太多。

另，36氪提到，一名開發者Pankaj Kumar體驗後表示，整體表現接近Anthropic的Opus 4.8級別，編碼直追GPT-5.6 Sol；代理能力大幅增強，同一任務，V4所需的反覆運算輪數，比Anthropic的Fable 5多。不過，認為V4打不過剛發布的月之暗面Kimi K3，但價格顯著更低。

此外，每日經濟新聞認為，真正引發關注的不只是性能，而是價格。根據DeepSeek此前發給API用戶的信件，稱將在7月中旬上線V4正式版，而該版本上線後將首次採用「峰谷計費」。

據悉，DeepSeek V4 Pro百萬輸出tokens平時收費0.87美元，高峰時多1倍至1.74美元；緩存未命中輸入平時收費0.435美元。至於DeepSeek V4 Flash百萬輸出收費0.28美元，高峰時達0.56美元，亦高出1倍，緩存命中的輸入0.0028美元。不過，報導分析稱，在動輒百萬Token幾十美元的海外模型面前，哪怕是裝上了峰谷計價器，V4也是那個大殺四方的「價格屠夫」。

快科技此前報導，DeepSeek V4預覽版已於今年4月24日上線並同步開源，主打百萬Token超長上下文，在Agent能力、世界知識與推理性能等方面均達到中國及開源領域領先水準。

按照模型規模，V4分為兩個版本，均採用MoE混合專家架構。其中，旗艦版V4 Pro總參數達1.6兆、激活參數490億，定位高性能，適合處理複雜任務；輕量版V4 Flash總參數2840億、激活參數130億，推理開銷與顯存占用大幅降低，主打快速、經濟，回應更快、成本更低。兩個版本均原生支援100萬Token超長上下文，並採用MIT開源協議，開發者可免費商用及進行二次開發。