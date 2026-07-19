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中俄海上聯合巡航 央視新聞：三型「神盾戰艦」罕見同台

記者謝守真／即時報導
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中俄「海上聯合-2026」聯合演習結束後，雙方部分兵力赴太平洋相關海域展開聯合巡...
中俄「海上聯合-2026」聯合演習結束後，雙方部分兵力赴太平洋相關海域展開聯合巡航。央視軍事稱，此次行動亮點之一，是中俄艦艇編隊出現055型驅逐艦、052D型驅逐艦及俄羅斯新型護衛艦三種「神盾戰艦」同台。圖／取自央視軍事微信公眾號

中俄海軍「海上聯合-2026」聯合演習結束後，雙方部分兵力隨即赴太平洋相關海域展開聯合巡航。央視新聞報導，此次行動亮點之一，是中俄艦艇編隊罕見出現中共解放軍海軍055型驅逐艦、052D型驅逐艦及俄羅斯新型護衛艦三種具防空能力的「神盾戰艦」同台。中國軍事專家稱，三類戰艦形成大、中、小組合，可提升編隊防空、反潛及遠程火力打擊能力。

央視新聞報導，中俄「海上聯合-2026」聯合演習7月13日閉幕後，雙方部分兵力隨即赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。這是中俄兩國海軍舉行的第12次海上聯合系列演習，也是第七次組織海上聯合巡航。

央視軍事稱，中方參演兵力主要包括飛彈驅逐艦開封艦、鞍山艦，飛彈護衛艦蕪湖艦，綜合補給艦可可西里湖艦、援潛救生船陽澄湖船和1艘潛艇。俄方參演兵力由「瓦良格」號導彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法」號大型潛艇和「伊戈爾．別洛烏索夫」號救生船等組成。

中國軍事觀察員魏東旭解讀，此次演習及後續聯合巡航最大看點，是有三種「神盾戰艦」。其中，中共解放軍海軍055型驅逐艦具備強大的區域防空能力，可為驅護艦編隊及更大規模海上混合編隊提供防空反飛彈能力。

魏東旭表示，052D型驅逐艦同樣配備相控陣雷達，作戰能力側重防空，也兼顧反潛和對艦火力打擊，可與055型驅逐艦搭配使用。俄羅斯參演的新型護衛艦則配備集成化隱身桅杆及雙波段雷達，中近程防空能力較強，也可執行反潛任務。魏東旭稱，三種「神盾戰艦」形成大、中、小組合，較為罕見。

針對俄羅斯出動常規動力潛艇、中方是否同樣出動常規潛艇，魏東旭指，透過指揮台圍殼所占艇體結構比例，可以判斷中方出動的也是常規動力潛艇。他表示，派常規潛艇參加演習是務實選擇，可扮演「水下偵察兵」角色，也可與水面戰艦進行聯合作戰。

至於中俄艦艇如何編隊、由誰指揮，魏東旭說，中俄雙方大型戰艦均具備編隊指揮能力，但從資訊化程度及戰場感知能力來看，055型驅逐艦具明顯優勢，適合作為整個編隊體系的指揮平台。聯合指揮團隊可設在055型驅逐艦上，負責區域態勢感知，並聯通其他戰艦。

人民網提到，中俄「海上聯合-2026」聯合演習7月13日上午完成全部預定課目，在青島某軍港閉幕。雙方部分參演兵力起航赴太平洋海域開展聯合巡航。此前，中國國防部7月12日於微信公眾號發文指，根據計畫，雙方部分兵力將赴太平洋相關海域組織海上聯合巡航。

精華 FAQ

  • 演習於7月13日閉幕後，中俄雙方部分兵力立即轉赴太平洋相關海域，展開海上聯合巡航，延續聯演成果並強化雙邊海上協同作戰能力。

  • 最大看點是中俄艦艇編隊同時出現055型驅逐艦、052D型驅逐艦與俄羅斯新型護衛艦三種「神盾戰艦」，形成大、中、小組合，這種配置在聯演中相當少見。

  • 專家認為055型驅逐艦具備較強的區域防空與態勢感知能力，適合作為整體編隊的指揮平台，負責統合資訊、聯通其他艦艇，提升防空、反潛與遠程打擊效能。

解放軍 俄羅斯 中共

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