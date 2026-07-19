我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

中AI大會參展台企增至20餘家 晶片、虛擬人與智慧運動齊亮相

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026世界人工智慧大會（WAIC 2026）近日在上海舉行。綜合新華社、中新社...
2026世界人工智慧大會（WAIC 2026）近日在上海舉行。綜合新華社、中新社報導，多家台企參與「兩岸人工智慧融合發展創新展區」及相關論壇，展示AI晶片、智慧運動、虛擬人、散熱新材料等技術成果。(中新社)

2026世界人工智慧大會（WAIC 2026）近日在上海舉行，中媒報導，多家台企參與「兩岸人工智慧融合發展創新展區」及相關論壇，展示AI晶片、智慧運動、虛擬人、散熱新材料等技術成果，並稱今年台企參展規模較去年增加10餘家企業。台灣業界人士表示，兩岸在AI領域具互補性，台灣擁有電子製造供應鏈優勢，中國則具市場規模與應用場景，期待深化產業合作；台企可將AI構想帶到中國落地，透過合作加快發展。

綜合新華社、中新社報導，今年WAIC再度迎來台企「組團」參展，受中國國台辦海峽經濟科技合作中心邀請，台灣AI代表性企業第二次亮相「兩岸人工智慧融合發展創新展區」，參展企業數從2025年的10家拓展至20餘家，匯集工業富聯、聯發科、日月光等企業，展示AI晶片、伺服器、工業智造、智慧運動、智慧駕駛及元宇宙應用等技術成果。

台企喬山健康科技集團在WAIC 2026展示「AI＋物聯網家庭健身新生態」，智慧體脂秤可透過採集身體數據建立個人健康畫像，生成個性化健康與健身方案。喬山中國區總部執行長李永楷表示，該解決方案兼具智能化、個性化與場景式特點，與WAIC「智能夥伴 共創未來」主題契合。他說，喬山作為深耕兩岸、行銷全球的健康科技企業，正成為兩岸AI融合發展語境下的生動樣本。

此外，報導稱，2025世界人工智慧大會上，台灣企業數字王國憑虛擬人「鄧麗君」受到關注，此次其孵化公司十方境生展示越劇界黃金搭檔虛擬人「徐玉蘭」「王文娟」技術成果。十方境生創始合夥人陳曉光稱，此次展示的虛擬人技術已升級，可讓虛擬人更真實，製作時間和成本下降。他表示，該技術由中國方面研究開發，公司與中國多所大學開展產學研合作，對技術突破有幫助。

台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠表示，兩岸在AI領域具有互補性，台灣擁有完整電子製造供應鏈，中國則具市場規模、產業體系及應用場景，期待深化產業合作，打造更完整的AI產業生態。

台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權表示，「AI的未來終究掌握在年輕人手中，兩岸一定要加強交流，台灣青年也要多參與這些科技盛會，親身感受AI前沿脈搏。」他並指出，台灣機器人發展面臨研究經費不足問題，相關領域發展需推動重點計畫。

台灣工商建設研究會理事長雷宏毅則表示，「在中國，只要你想得到的AI方向，已經有很多人在做。而在台灣，可能只有一組團隊。」他認為，台灣企業應將想法帶到中國落地，透過合作加快發展。

精華 FAQ

  • 今年台企在「兩岸人工智慧融合發展創新展區」再度組團亮相，參展企業從2025年的10家擴增到20餘家，顯示台灣業者參與中國AI展會的規模明顯成長。

  • 參展台企集中展出AI晶片、伺服器、工業智造、智慧運動、智慧駕駛、元宇宙應用、虛擬人，以及散熱新材料等成果，凸顯從硬體到場景應用的多元布局。

  • 受訪者普遍認為兩岸AI具互補性，台灣擁有完整電子製造供應鏈，中國則有市場規模與應用場景，台企可將構想帶到中國落地，透過合作加快技術與商業化發展。

人工智慧

上一則

成都球迷秀世界盃帳單：砸7萬來美「最沉重負擔是球票」

下一則

中俄海上聯合巡航 央視新聞：三型「神盾戰艦」罕見同台

延伸閱讀

去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI

去年AI產品出貨量超過1億台 中國AI手機、電腦銷量 有望超越非AI
倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現

倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現
習近平首度現身世界AI大會 「開源」成中國戰略敘事

習近平首度現身世界AI大會 「開源」成中國戰略敘事
人工智能大會17日登場 強打中國國產機器人與晶片應用

人工智能大會17日登場 強打中國國產機器人與晶片應用

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌