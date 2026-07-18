AI時代台灣站哪邊？中官媒：勿成美國「遏華鏈條」配角

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議近日在上海舉行，中國官媒環球時報刊文談及AI競爭下台灣角色指出，台灣不應成為美國技術「遏華鏈條」上的「前哨」，應參與兩岸AI產業融合發展。（取材自央視）

人工智慧 （AI）時代台灣將站在哪一個陣營日益受到中國關注。中國官媒環球時報18日指，台灣「恰好處在這場衝突的前沿」，應思考在AI時代扮演何種角色。文章稱，台灣不應成為美國技術「遏華鏈條」上的「前哨」、「去中國化」敘事中的配角，而應成為兩岸AI產業融合發展的合作共贏者、以科技助推中華民族復興的積極參與者，並成為全球AI治理實踐參與者。

環球時報18日刊登署名海風文章「確保人工智慧始終處於人類控制之下，台灣應承擔什麼角色？」寫道，2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議在上海舉行，中國國家主席習近平 指出，全球AI技術創新進入活躍期，既蘊含機遇，也面臨治理挑戰。

文章認為，AI競爭已不只是模型與晶片競爭，更涉及人機相處、安全保障、倫理治理及普惠發展等問題。文章稱，習近平提出「堅持開放共贏」「強化風險意識」「鼓勵包容並蓄」「倡導和衷共濟」四點主張，是中國對AI發展的立場表達，並指當前全球AI競爭正受到地緣政治影響，呈現「安全化」「陣營化」趨勢。

文章認為，台灣恰好處在這場衝突的前沿，需思考在這場衝突裡究竟要扮演什麼角色。文章直言，台灣「最不該扮演的角色，是美國技術遏華鏈條上的前哨、人工智慧『去中國化』敘事中的配角」，認為此類角色看似「被需要」，實則「被利用」；看似「站在前沿」，實則「站在火線」，可能削弱台灣長期發展空間。台灣最該承擔的角色，應是兩岸AI產業融合發展合作共贏者，是以科技助推中華民族復興的積極參與者。

文章稱，台灣在先進半導體製造、電子資訊硬體、工程人才及精密工業體系等方面具備基礎。文章認為，若這些能力被綁定於單一陣營技術封鎖邏輯中，台灣可能成為被政治透支的「輸血島」；若置於兩岸科技發展框架下，則有機會參與智慧製造、算力配套、終端應用及規則協同。

文章最後稱，台灣若繼續陷入「逢中必反、逢美必靠」的技術政治框架，錯失的將不只是市場、合作與人才流動，更是參與AI新秩序建構的歷史窗口。因此，台灣還應承擔「確保AI始終處於人類控制之下」的治理實踐參與者角色。

文章認為，台灣在全球AI發展中應承擔的角色有三層：不是對抗前哨，而是合作共贏的重要一方；不是地緣工具，而是科技發展參與者；不是規則接受者，而是區域技術合作治理的實踐者。

文章最後指，AI時代已到來，真正決定台灣未來的是歷史站位，是繼續被「泛化國家安全」敘事牽著走，把自己變成技術冷戰的一部分；或回歸合作、共享、治理、發展的人類共同利益之中，為確保AI始終處於人類控制之下貢獻能力與責任。台灣不能迴避這個問題，也不應站在錯誤的一邊。