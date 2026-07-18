中外300餘AI新品 在上海開箱 「真幹活機器人」沏茶、切菜都行

7月18日，智元遠征A3機器人在展會現場打乒乓球。(新華社)

2026世界人工智能 大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議17日起在上海舉行，4400餘項展品集中亮相，逾300款產品實現全球首發；展會規模再創新高，中外1100餘家企業雲集上海。海量重磅黑科技在滬密集「開箱」，徹底打破科技與日常的邊界。其中，「真幹活機器人」走紅，展現「人能幹、TA能幹」的實力，勾勒出機器人服務千行百業、千家萬戶的未來場景，有參觀者讚嘆：「萬物皆AI的未來世界即將降臨」。

此次在展會上首發AI新品引來中外媒體關注。據大公報報導，展會現場，岩山科技旗下岩思類腦展示腦控「黑神話：悟空」演示，讓參觀者嘖嘖稱奇，工作人員說：「驅動這次沉浸式交互的是我們自研的新一代腦控遊戲交互系統，融合領先腦機接口算法與高精度信號復原架構，產品實現百倍級重量縮減，徹底打破業內集成設備的大體積枷鎖，標誌著腦機技術向大眾消費市場的普及更進一步。」

此次展出的AI鑑偽技術，準確率超98%。展台工作人員說，AI鑑偽技術正在從「輔助工具」走向數字時代的可信基礎設施，此次展示的「自研AI跨模態鑑偽技術」，綜合鑑定測試準確率已超過98%，「我們已將偽造現象鑑定範圍從合規風控專業場景，升級至常見的社交軟件聊天、圖文資訊、電商交易、短視頻分享、學術研究等泛人群場景」。

一個完整的未來居家沉浸空間「機器人管家的一天」也吸引大量關注。科企傅利葉研發的GR-3化身智能管家助手善解人意，當體驗者對智能管家表達如「我渴了」、「我餓了」這樣的模糊指令時，它懂得理解用戶需求，自主規畫最優路徑，完成取物與遞送。

在傲意科技展台，靈巧手ROHand實時模擬人手運動：屈伸、握持、張開手掌，動作誤差不大於0.6秒，它還可以將錄入的動作存儲後重複執行。賽那德在現場發布iLoabot-X 2.0自主作業機器人，可實現毫秒級運動控制及安全響應，適配物流裝卸、碼垛、搬運、上下料等複雜工況，實現全流程無人自主作業。

另據大象新聞報導，「真幹活機器人」也在此次大會走紅。作為在行業內明確提出「讓機器人真幹活」的企業，睿爾曼智能攜「真幹活機器人」成為H3館備受關注的焦點，RealBOT-S2開冰箱門和RealBOT-L2沏茶GLN遠程作業以及中科慧遠工業質檢機器人的產線檢測演示引發廣泛關注。RealBOT機器人還能進行穿肉串、烤肉串、切菜等真實後廚作業，呈現機器人長期部署到真實場景中的「真幹活」運用實力。

另外，智元ViLLA具身基座大模型（GO-2）18日也在現場表演茶藝，吸引目光。

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉行，智元ViLLA具身基座大模型（GO-2）18日表演茶藝，吸引目光。(中新社)