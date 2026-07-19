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深航、海航等中國航空業大手筆 採購法國95架空巴

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採...
中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，目錄價格合計約178億美元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

中國國航、深圳航空與海航控股同日宣布向空中巴士採購共95架客機，合計目錄價約178億美元，顯示中國航空業持續擴大引進空巴機隊。

中國航空公司掀起一波購機潮，中國國航公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機（又稱空客），合計95架飛機目錄價格合計約178億美元(約1206億人民幣)。此次採購也延續法國總統馬克宏去年底訪中後，中國航空公司擴大採購空巴客機的趨勢。

中國國航17日公告，公司和控股子公司深圳航空當日與空中巴士簽訂協議購買55架飛機，目錄價格約合人民幣845.1億元，實際對價將低於目錄價格。飛機將於2029年至2032年分批交貨。

其中，中國國航向空巴購買15架空巴A350-900飛機，控股子公司深圳航空向空巴購買40架A320NEO系列飛機。

中國國航表示，按集團截至2025年12月31日的可用噸公里計算，飛機購置事項將使得集團的運力增長約7.1%，深圳航空飛機購置事項將使得集團的運力增長約4.3%，有利於優化機隊結構和長期運力補充。

海航控股也在同日公告，為優化機隊結構提升運力水平，海航控股向空巴購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元，計畫於2028年至2032年分批交付。

據澎湃新聞計算，此次國航、深航、海航擬向空巴購入共95架飛機，目錄價累計約178億美元。

目前空巴在中國營運中的客機已超過2,200架，市占率約55%，中國也是空巴在全球最大的單一國家市場。為消化持續增加的訂單，空巴已啟用天津第二條A320系列總裝線，並規畫在2027年底前，將全球A320系列月產能提高至70至75架。

精華 FAQ

  • 中國國航、深圳航空與海航控股合計採購95架客機，目錄價格約178億美元、約1206億人民幣，顯示中國航空業正加速補強機隊與運力。

  • 中國國航與旗下深圳航空共買55架，其中國航購買15架A350-900，深圳航空購買40架A320NEO系列，並將於2029年至2032年分批交付。

  • 空巴目前在中國營運中的客機已超過2,200架，市占率約55%，中國是其最大單一國家市場；此次訂單也反映中國航空公司持續擴大採購空巴。

馬克宏 空巴

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