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中東動盪 荷莫茲海峽風險升 中下月中旬重啟北極航道

記者黃國樑／綜合報導
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中國的海傑航運日前宣布，CAX2026中歐北極快航將於8月中旬恢復運營。圖為中國...
中國的海傑航運日前宣布，CAX2026中歐北極快航將於8月中旬恢復運營。圖為中國「雪龍二號」在北極冰區為「深海一號」破冰引航。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

海傑航運宣布中歐北極快航8月中旬重啟，利用北極航道縮短至英國約20天，並在荷莫茲海峽風險升高下成為替代物流方案。

在全球供應鏈持續承壓、荷莫茲海峽等傳統航道通行風險不斷攀升的背景下，北極航道正加速成為真實可行的替代方案。中國的海傑航運日前宣布，CAX2026中歐北極快航將於8月中旬恢復運營，首輪計畫連續安排八個周班航次，自8月中旬持續至10月初。

俄羅斯衛星通訊社報導稱，這項安排，恰逢蘇伊士運河通行成本提高、荷莫茲海峽安全局勢惡化，市場對多元化物流通道的需求正變得前所未有的迫切。

報導稱，7月15日下午，中歐北極快航推介會在寧波環球航運廣場舉行。根據海傑航運公布的計畫，CAX2026將採取「國內多港集結—寧波舟山港—英國費利克斯托港—歐洲選港直達」的運輸組織模式。依照現有班期，船舶將自8月15日起每周從寧波舟山港啟航1班。最後1個已公布航次計畫於10月3日離開寧波，10月24日抵達費利克斯托。

報導提到，根據該公司公布的數據，從寧波舟山港經北極東北航道前往英國，CAX海上運輸時間約20天。中歐鐵路運輸通常需要約25天，經蘇伊士運河的傳統海運航線則普遍需要30至40天，繞行好望角則需要40至50天。

報導稱，對於新能源設備、儲能產品、汽車零件、高端製造產品、跨境電商貨物以及其他對交付周期較為敏感的貨物，這種時間優勢具有較強吸引力。

俄通社報導稱，自1990年代以來，俄羅斯一直致力於北極航道的建設開發。2024年8月，中俄北極航道合作分會正式成立；2025年，雙方商定共同建造高冰級貨櫃船。CAX2026正是這項合作的直接體現。2025年貨運量與通航活躍度均創下歷史新高，全年總貨運量突破3700萬噸。

在目前的地緣形勢下，北極航道更顯其優勢，不僅航線更短也更安全，日益被視為一條可靠的戰略替代方案。但北極航道目前仍受季節窗口限制，尚無法全年穩定運作。

精華 FAQ

  • 海傑航運宣布CAX2026中歐北極快航將於8月中旬恢復運營，首輪規劃連續8個周班航次，自8月15日起每周自寧波舟山港出發1班，至10月初結束。

  • 依公司公布數據，從寧波舟山港經北極東北航道到英國約需20天，較中歐鐵路約25天更快，也明顯短於蘇伊士運河海運的30至40天與繞好望角的40至50天。

  • 內文指出，蘇伊士運河成本提高、荷莫茲海峽安全局勢惡化，使市場對多元物流通道需求升高；北極航道因此因航程更短、相對更安全，而被視為戰略替代選項。

蘇伊士運河 俄羅斯 荷莫茲海峽

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