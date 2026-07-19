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華為AI晶片集群「昇騰950超節點」亮相 與Nvidia別苗頭

特派記者林宸誼／上海18日電
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華為首次展示高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真...
華為首次展示高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機。(記者林宸誼／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華為在2026 WAIC展示昇騰950超節點真機，強調以超節點與集群補足晶片差距；同場多家中國廠商也推出大型AI集群方案，顯示產業競爭已轉向系統級算力。

在2026世界人工智慧大會（WAIC）上，中國多家廠商不約而同將展示重點放在智算集群和超節點上。其中，華為首次展示支持1024張神經網路處理器（NPU）高速互聯的昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機，並披露去年發布的昇騰384超節點已累計規模商用超過750套。

真機亮相通常代表產品已經跨越實驗室驗證階段，在高速互聯、散熱設計、系統穩定性等工程能力上具備規模交付條件。

而中興通訊則聯合壁仞科技、沐曦股份、燧原科技等多家中國國產GPU企業，打造國產高性能Matrix超節點。中科曙光則首發scaleX 10萬卡超智融合集群系統，這也是中國規模最大的AI4S（科學智慧）計算集群。不同廠商採用不同技術路線，但共同指向一個趨勢，中國國產AI算力正從單晶片競爭邁向系統級集群能力競爭。

去年9月，華為輪值董事長徐直軍發布昇騰晶片的演進和目標。他表示，未來三年，華為已經規畫了昇騰多款晶片，包括950PR、950DT以及昇騰960和970。

其中，昇騰950系列按照不同訓練和推理場景畫分為950PR和950DT兩個型號，如今，Atlas 950 SuperPoD亮相，正是這一產品路線圖的落地。

由於受限於先進製程的獲取，華為單顆昇騰晶片的算力目前還難以直接與Nvidia(輝達，另譯英偉達)晶片競爭，但華為以量取勝，透過「超節點+集群」的算力解決方案，滿足持續增長的算力需求。

超節點，是將數百至數千顆AI晶片高效互聯，形成‌物理上多機組成、邏輯上單機運行‌的超級計算單元，實現記憶體統一編址，解決大模型訓練中的「通信牆」瓶頸，大幅提升AI訓練推理效率。

透過資源的高效調度，超節點在一定程度上可以彌補晶片工藝的差距。以Atlas 950 SuperPoD為例，以單櫃64卡為基本單元，支持1,024張NPU卡高速互聯，並實現256TB統一記憶體編址。

不過集群也面臨能耗高、占地面積大等問題。徐直軍去年就表示，只有依靠超節點和集群，才能持續為中國AI提供充裕算力。

值得注意的是，華為並不是少數押注超節點的企業。國外有輝達推出GB200 NVL72（72顆GPU），並計畫進一步推出NVL144，透過NVLink Switch將更多GPU組成統一計算域；Meta宣布建設Prometheus和Hyperion兩座超大規模AI資料中心，目標部署數10萬張GPU。

此外，中國的阿里、字節、騰訊、百度、中科曙光、浪潮信息、新華三等多家廠商也均推出超節點方案。

精華 FAQ

  • 華為首次展示昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機，可支援1024張NPU高速互聯，並實現256TB統一記憶體編址，代表其產品已進入可規模交付階段。

  • 因為各家廠商不再只比單顆晶片效能，而是改以超節點、超節點集群與大規模互聯能力競爭，重點在提升大模型訓練與推理的整體效率。

  • 華為以「超節點+集群」策略提升總算力，透過大量NPU高效互聯與統一編址降低通信瓶頸，用系統整合能力彌補單晶片工藝落差，滿足持續增加的AI需求。

華為 Nvidia

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