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支援40多國試用… 中AI氣象預警 「媽祖」擬落地30國

記者陳湘瑾／綜合報導
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2026世界人工智能大會17日在上海開幕，「媽祖」國際合作典型場景引人關注。(中...
2026世界人工智能大會17日在上海開幕，「媽祖」國際合作典型場景引人關注。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國在WAIC公布「媽祖」氣象預警方案最新進展，並宣布推動其在30國落地，展現以AI輸出氣象服務、提升多國防災與應變能力。

中國國家主席習近平17日在2026世界人工智能大會（WAIC）上宣布推動AI氣象智能預警方案「媽祖」在30國落地應用。中國連日來已公布多項氣象成果，包括「媽祖」吉布地2.0正式交付，並發布「媽祖」風雲衛星AI工具箱及氣象大語言模型「風和」。中方表示，「媽祖」已導入巴基斯坦、吉布地等7國、支援40多國試用，體現中國的AI技術和服務輸出，幫助當地提升自主預警和應對氣候風險的能力。

WAIC上，中國公布一系列氣象成果：除智能預警方案「媽祖」吉布提2.0外，啟動中泰氣象災害智能預測預警聯合實驗室，還發布「媽祖」風雲衛星AI工具箱、人工智慧氣象服務系統「風和」大語言模型並啟動全球開源計畫。

2025年，中國氣象局在當年度的世界人工智能大會開幕式上，發布全民早期預警中國方案「媽祖」（MAZU），四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal），為全球首個響應聯合國全民早期預警倡議的國家級行動方案。

這套基於人工智慧的多災種預警方案，整合多源觀測數據，搭載人工智慧氣象預報模型，開發出面向交通、能源、農業、低空經濟等領域的應用場景，具備全球災害及高影響天氣監測分析、預報預警、氣象服務和資訊發布等能力，可根據國家和地區需求訂製氣象災害綜合預警服務。

2025年「媽祖」發布後，巴基斯坦、衣索比亞、索羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國、吉布地等七個國家導入應用，還支持40多國試用。習近平也正式宣布推動氣象智慧預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。

「媽祖」吉布提2.0集成封裝氣象晶片、智慧預報模型和監測預警終端，與此前部署的智能體協同運行，形成「測—報—警」一體化方案，將預報空間分辨率由9公里提升至3公里，預報時效達到三天，每六小時更新一次，新增「一鍵告警」和即時交互功能，可更精準預測極端天氣。

中國近日公布多項氣象成果，包括「媽祖」吉布地2.0正式交付，並發布「媽祖」風雲衛...
中國近日公布多項氣象成果，包括「媽祖」吉布地2.0正式交付，並發布「媽祖」風雲衛星AI工具箱及氣象大語言模型「風和」。(取材自澎湃新聞)

精華 FAQ

  • 中方表示，「媽祖」已在巴基斯坦、衣索比亞、索羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國、吉布地等7國導入，並支援40多國試用；習近平並宣布推動其在30國落地應用。

  • 中國在WAIC同步發布「媽祖」吉布地2.0、啟動中泰氣象災害智能預測預警聯合實驗室，並推出「媽祖」風雲衛星AI工具箱與氣象大語言模型「風和」，加速開源與應用。

  • 「媽祖」吉布地2.0整合氣象晶片、智慧預報模型與監測預警終端，形成「測—報—警」一體化方案，預報空間分辨率提升至3公里，時效達3天，並新增一鍵告警與即時互動功能。

習近平 巴基斯坦 人工智能

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