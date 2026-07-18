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空中巴士再獲中國大單 3家航空公司採購95架客機

記者陳湘瑾／即時報導
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中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採...
中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，目錄價格合計約178億美元。（路透）

中國國航17日公告，與旗下深圳航空向空中巴士採購55架客機，海航控股同日也宣布採購40架空巴客機，目錄價格合計約178億美元。此次採購也延續法國總統馬克宏去年底訪中後，中國航空公司擴大採購空巴客機的趨勢。

中國國航17日公告，公司和控股子公司深圳航空當日與空中巴士簽訂協議購買55架飛機，目錄價格約合人民幣845.1億元，實際對價將低於目錄價格。飛機將於2029年至2032年分批交貨。

其中，中國國航向空客公司購買15架空客A350-900飛機，控股子公司深圳航空向空客公司購買40架A320NEO系列飛機。

中國國航表示，按集團截至2025年12月31日的可用噸公里計算，飛機購置事項將使得集團的運力增長約7.1%，深圳航空飛機購置事項將使得集團的運力增長約4.3%，有利於優化機隊結構和長期運力補充。

海航控股也在同日公告，為優化機隊結構提升運力水平，海航控股向空客公司購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元，計劃於2028年至2032年分批交付。

據「澎湃新聞」計算，此次國航、深航、海航擬向空客公司購入共95架飛機，目錄價累計約178億美元。

馬克宏2025年12月初赴陸訪問，當時外媒報導，空中巴士高層陪同訪問後獲得訂單，春秋航空，吉祥航空，中國國航、華夏航空以及中飛租賃在內的5家中國航空公司，相繼宣布與空巴簽訂飛機購置協定。此後，東方航空、南方航空也相繼宣布採購。

精華 FAQ

  • 中國國航與旗下深圳航空合計向空中巴士採購55架客機，其中國航購買15架A350-900，深圳航空購買40架A320NEO系列，預計將於2029年至2032年分批交貨。

  • 海航控股同日公告向空客購買40架A320NEO系列飛機，交易總金額不超過53.6億美元，計劃在2028年至2032年間分批交付，以優化機隊結構並提升運力。

  • 國航、深航與海航合計採購95架空客客機，目錄價約178億美元，顯示中國航空公司正持續擴大向空巴採購，也延續馬克宏訪中後的訂單增加趨勢。

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