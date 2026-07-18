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暗批美國？習近平WAIC大會致詞：反對AI領域泛化國安

特派記者陳宥菘／北京18日電
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習近平宣布推動「氣象智能預警方案：媽祖」在30個國家落地應用。圖為正在上海世界人...
習近平宣布推動「氣象智能預警方案：媽祖」在30個國家落地應用。圖為正在上海世界人工智能大會展出的「媽祖」國際合作典型場景。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平在WAIC致詞，呼籲反對AI領域泛化國安。
  • 重點二：他提出開放共贏、風險控管、文明共建與全球治理四點。
  • 重點三：中國宣布多項AI國際合作措施，並牽頭成立新組織。

2026世界人工智能大會(WAIC)暨人工智能全球治理高級別會議17日在上海開幕，中國國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話表示，「應共同反對在AI領域泛化國家安全概念，把本國安全凌駕於他國安全之上的做法」。被外界解讀是暗批美國。會議期間還有29國代表簽署成立「世界人工智能合作組織」，習近平稱，這是AI發展史的重要里程碑。

近年中美在AI領域競爭日趨激烈，習是首次出席該會議。習近平針對AI創新進入前所未有的活躍期，人類如何與之相處、安全如何保障、治理如何跟上、普惠如何實現等提出4點意見。第一是堅持開放共贏，驅動創新發展。他表示，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，要鼓勵開源開放，合作共享，讓AI賦能千行百業。

第二，強化風險意識，確保安全可控。習近平強調，AI應當成為人類的可信工具，要高度重視AI引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保AI始終處於人類控制之下。同時，應當共同反對泛化國家安全概念。

第三，鼓勵包容並蓄，促進文明共建。習近平說，AI發展和應用不應該侵蝕和損害世界文明多樣性和各國文化獨特性。要用全人類共同價值塑造AI的價值觀。

第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。要踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強AI發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，「早日形成具有廣泛共識的全球治理框架」。要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設。

習近平並宣布，未來5年，中國將面向發展中國家提供5千個AI專題研修培訓名額；面向東協、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家，建設國際AI應用合作中心；推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。

在WAIC之際，中國牽頭成立的「世界人工智能合作組織」，組織總部設於上海，共有哈薩克、寮國、俄羅斯等29國代表簽署成為創始會員國。協定明確這是獨立的政府間國際組織，旨在促進AI國際合作和全球治理，確保AI朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。習近平前天與昨天還與來訪的哈薩克、柬埔寨、泰國等國家領導人舉行雙邊會談。

投中網報導，今年的WAIC熱度「異常」。投資人群、朋友圈處處都是「求票的呼喚」，尤其在習近平將出席大會的消息公布之後，「網傳兩百多元的單日票被黃牛炒到1500元，三天通票被炒到3000元。」今年WAIC展商超過1000家，展位很早就訂空。

中國國家主席習近平出席WAIC開幕表示，AI是世界經濟增長的新引擎，鼓勵開源開放...
中國國家主席習近平出席WAIC開幕表示，AI是世界經濟增長的新引擎，鼓勵開源開放，促進AI科技創新。（新華社）

精華 FAQ

  • 他表示應共同反對在AI領域泛化國家安全概念，不要把本國安全凌駕於他國安全之上。外界普遍解讀，這番話是在間接回應並批評美國的AI政策取向。

  • 4點分別是：堅持開放共贏，推動創新發展；強化風險意識，確保安全可控；鼓勵包容並蓄，促進文明共建；倡導和衷共濟，完善全球治理。

  • 習近平宣布未來5年提供5千個發展中國家AI研修名額，並為多個區域組織建設國際AI應用合作中心，還推動「媽祖」氣象智能預警方案在30國落地。

習近平

上一則

BBC：習近平AI「開源共享」戰略 將北京塑造成領銜包容形象

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