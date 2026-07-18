新聞分析／站在道德制高點…中國如何合理運用AI 全球都在看

一名工作人員17日在上海世博會展覽中心與熊貓造型機器人互動。(新華社) 新華通訊社

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI已從輔助工具走向戰場核心，介入目標選擇與打擊決策。

AI已從輔助工具走向戰場核心，介入目標選擇與打擊決策。 重點二： 美軍與烏克蘭皆大量導入AI無人系統，戰爭速度與殺傷力大增。

美軍與烏克蘭皆大量導入AI無人系統，戰爭速度與殺傷力大增。 重點三：中國主張防範AI濫用並推動南方合作，但也被質疑另起體系。

人工智能(AI)發展速度驚人，原本是要服務人類的，但現在已被運用在殺人的戰場上。習近平 昨天首度出席人工智能大會提出4點意見，當中提到要防範濫用惡用AI。中國站在道德制高點有待驗證，眼前的急迫是，AI一旦失控將繼核能變成核武後，另一個可能傷害人類的工具。

根據公開信息，美國最遲在去年就已把AI運用在軍事手段，今年年初美軍綁架委內瑞拉總統以及2月底以來攻擊伊朗 等，都可見到AI的身影。美軍在伊朗戰場部署10萬個AI智能體，24小時不間斷的電腦演算，從無人機、衛星影像、偵察信號、電子情報，甚至社交媒體上的數據都可以監測得到。美軍在伊朗的「最大殺傷力原則」，靠的就是AI。

美軍為提高戰力、確保戰勝，5月初國防部還與谷歌、微軟、輝達、亞馬遜、OpenAI 等8家頂級科技企業簽了一份高達540億美元的超級合同，未來把AI直接接入美軍的機密作戰網路。讓AI從過去只做情報分析，變成直接參與目標選擇和打擊決策。這代表未來戰爭速度將更快，以前發現目標到下達打擊指令，至少以小時計。AI介入後只需幾分鐘甚至幾十秒。

另一個案例是烏克蘭，7月13日，烏克蘭的無人艇沒有搭載任何士兵，自己開到俄軍控制的金伯恩沙嘴海岸，一台架著機槍的地面機器人下船，對著陸地俄軍目標直接開火，全程沒有一個人參與搶灘，創下全球首例。而烏克蘭過去數月以AI大量驅動無人裝備，打得俄羅斯措手不及，也減少自己的傷亡。

從美伊與俄烏戰場，都說明AI未來介入戰場已是趨勢，這也是人類擔憂之處。AI與所有的科技都應該是要服務人類的，但目前看來，先進國家發展AI除將拉大與發展中國家差距外，更可能在軍事衝突中以AI「降維打擊」(先進技術輾壓落後技術)弱小國家。

中國稱將向發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額，幫助「南方集團」快速發展AI路徑，同時成立世界人工智能合作組織，希望縮短南北差距。但此舉也被質疑是拉攏第三世界自成體系對抗美國為首的西方國家。中國本身也是AI領域與無人裝備製造的超級大國，如何合理運用AI，全球也在看。