我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再辦世界盃？川普想甩開加墨與中國合辦 放眼2038年

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

新聞分析／站在道德制高點…中國如何合理運用AI 全球都在看

本報記者 陳言喬
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名工作人員17日在上海世博會展覽中心與熊貓造型機器人互動。(新華社) 新華通訊...
一名工作人員17日在上海世博會展覽中心與熊貓造型機器人互動。(新華社) 新華通訊社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI已從輔助工具走向戰場核心，介入目標選擇與打擊決策。
  • 重點二：美軍與烏克蘭皆大量導入AI無人系統，戰爭速度與殺傷力大增。
  • 重點三：中國主張防範AI濫用並推動南方合作，但也被質疑另起體系。

人工智能(AI)發展速度驚人，原本是要服務人類的，但現在已被運用在殺人的戰場上。習近平昨天首度出席人工智能大會提出4點意見，當中提到要防範濫用惡用AI。中國站在道德制高點有待驗證，眼前的急迫是，AI一旦失控將繼核能變成核武後，另一個可能傷害人類的工具。

根據公開信息，美國最遲在去年就已把AI運用在軍事手段，今年年初美軍綁架委內瑞拉總統以及2月底以來攻擊伊朗等，都可見到AI的身影。美軍在伊朗戰場部署10萬個AI智能體，24小時不間斷的電腦演算，從無人機、衛星影像、偵察信號、電子情報，甚至社交媒體上的數據都可以監測得到。美軍在伊朗的「最大殺傷力原則」，靠的就是AI。

美軍為提高戰力、確保戰勝，5月初國防部還與谷歌、微軟、輝達、亞馬遜、OpenAI等8家頂級科技企業簽了一份高達540億美元的超級合同，未來把AI直接接入美軍的機密作戰網路。讓AI從過去只做情報分析，變成直接參與目標選擇和打擊決策。這代表未來戰爭速度將更快，以前發現目標到下達打擊指令，至少以小時計。AI介入後只需幾分鐘甚至幾十秒。

另一個案例是烏克蘭，7月13日，烏克蘭的無人艇沒有搭載任何士兵，自己開到俄軍控制的金伯恩沙嘴海岸，一台架著機槍的地面機器人下船，對著陸地俄軍目標直接開火，全程沒有一個人參與搶灘，創下全球首例。而烏克蘭過去數月以AI大量驅動無人裝備，打得俄羅斯措手不及，也減少自己的傷亡。

從美伊與俄烏戰場，都說明AI未來介入戰場已是趨勢，這也是人類擔憂之處。AI與所有的科技都應該是要服務人類的，但目前看來，先進國家發展AI除將拉大與發展中國家差距外，更可能在軍事衝突中以AI「降維打擊」(先進技術輾壓落後技術)弱小國家。

中國稱將向發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額，幫助「南方集團」快速發展AI路徑，同時成立世界人工智能合作組織，希望縮短南北差距。但此舉也被質疑是拉攏第三世界自成體系對抗美國為首的西方國家。中國本身也是AI領域與無人裝備製造的超級大國，如何合理運用AI，全球也在看。

精華 FAQ

  • 文章認為AI最大的變化，是從過去的情報分析工具，進一步變成直接參與目標選擇與打擊決策的戰場核心，讓作戰速度大幅提升。

  • 文中稱美軍已在伊朗等戰場部署大量AI智能體，並與多家科技公司簽下巨額合約，將AI接入機密作戰網路，以加速監測、判斷與攻擊流程。

  • 中國提出向發展中國家提供AI培訓名額，並成立世界人工智能合作組織，強調縮小南北差距；但外界也質疑，這可能是在拉攏第三世界、對抗美國主導的西方體系。

習近平 伊朗 OpenAI

上一則

「店被土塊推河邊」…重慶山崩壓垮住宅 居民奔逃 8死34失聯

下一則

BBC：習近平AI「開源共享」戰略 將北京塑造成領銜包容形象

延伸閱讀

重塑職能 AI人才溢價 企業改變用人邏輯 重視跨域能力

重塑職能 AI人才溢價 企業改變用人邏輯 重視跨域能力
美中領袖隔半個地球相繼演說 川普批中介選、習近平搶AI主導權

美中領袖隔半個地球相繼演說 川普批中介選、習近平搶AI主導權
聯合國警告監管跟不上AI發展 籲制定全球規範保護兒少

聯合國警告監管跟不上AI發展 籲制定全球規範保護兒少
古特瑞斯：別讓AI決定人類命運 必須制定全球規範

古特瑞斯：別讓AI決定人類命運 必須制定全球規範

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料