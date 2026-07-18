習近平分別會見泰、柬總理 強調對話解決邊境爭端

中國國家主席習近平17日在上海會見赴陸出席2026世界人工智能大會的泰國總理阿努廷。（截自央視新聞聯播）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平會見泰柬總理，籲以對話協商化解邊境衝突。

習近平會見泰柬總理，籲以對話協商化解邊境衝突。 重點二： 中方稱願續發揮建設性作用，支持泰柬維持停火互信。

中方稱願續發揮建設性作用，支持泰柬維持停火互信。 重點三：中泰中柬同談合作，聚焦鐵路、基建、AI與打擊電詐。

中國國家主席習近平 17日在上海分別會見赴中出席2026世界人工智能大會的泰國 總理阿努廷、柬埔寨 總理洪瑪內。針對泰柬邊境衝突，習近平喊話應以對話協商解決爭端，也強調中方願繼續為此發揮建設性作用。阿努廷稱，泰方致力於和平解決衝突；洪瑪內則說，柬方將堅持對話談判、緩和局勢。

據新華社報導，習近平17日下午在上海西郊賓館會見首次以總理身分對中國進行正式訪問的阿努廷時，提到「中泰一家親」，指中方將發展中泰關係置於周邊外交重要位置，雙方要進一步增進戰略互信，加強戰略協作。

習說，中泰要密切高層交往，用好兩國外長、防長「2+2」戰略對話機制。要加快推進中泰鐵路建設和中老泰鐵路互聯互通，拓展人工智慧、航空航天、清潔能源等新興領域合作，並繼續大力打擊網賭電詐等跨境犯罪。

針對泰柬衝突，習近平表示，妥善處理泰柬邊境爭端符合泰柬兩國人民共同和長遠利益，希望雙方堅持對話協商，和平解決爭端，中方願繼續為此發揮建設性作用。阿努廷則稱，泰方致力於和平解決泰柬衝突，讚賞中方為此發揮公平公正作用。

就中泰關係，阿努廷稱中國一直是泰國得以依靠、信賴的好朋友，泰方堅定奉行一個中國政策，並致力於深化對中關係。

習近平17日下午也會見了柬埔寨總理洪馬內，他形容兩國為「鐵桿友誼」，並指願同柬方加強治黨治國經驗交流。習還說，雙方要發揮中柬政府間協調委員會作用，加快「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，統籌推進有利於柬埔寨國計民生的基礎設施建設項目。要用好中柬外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制，聯手嚴打制假走私、網賭電詐等跨境犯罪。

針對泰柬衝突，習近平表示，鞏固柬泰停火態勢、逐步建立互信符合兩國的根本和長遠利益，中方支持柬泰雙方通過對話談判找到解決方案，願繼續為此發揮積極作用。洪馬內則說，柬方感謝中方積極勸和促談，推動和平解決柬泰邊境爭端，柬方將堅持對話談判、緩和局勢。

就中柬關係，洪馬內說，無論國際形勢如何變化，柬方密切對華友好合作的政策決不會改變，將積極致力於共建柬中命運共同體，並堅定奉行一個中國原則。願同中方擴大兩國貿易，開展基礎設施等重大項目合作，加大力度打擊電信詐騙。

中國國家主席習近平17日在上海會見赴陸出席2026世界人工智能大會的柬埔寨總理洪瑪內。（截自央視新聞聯播）