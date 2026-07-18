BBC：習近平AI「開源共享」戰略 將北京塑造成領銜包容形象

中國國家主席習近平出席WAIC開幕表示，AI是世界經濟增長的新引擎，鼓勵開源開放，促進AI科技創新。（新華社） 洪瑞

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平首度出席WAIC，主打開源共享與全球合作。

習近平首度出席WAIC，主打開源共享與全球合作。 重點二： 中國以開源AI公共財敘事，塑造包容性領銜形象。

中國以開源AI公共財敘事，塑造包容性領銜形象。 重點三：面對美國科技禁令，中國欲將壓力轉為競爭優勢。

中國國家主席習近平 昨在2026世界人工智能大會(WAIC)上，宣示中國在全球人工智能開放共享的意願與重要角色。外媒引述分析人士解讀，中國正透過開源AI的「公共財」敘事，試圖打破所謂「西方主導的封閉技術」生態，塑造中國作為建構更具包容性全球AI秩序的領銜者形象。習近平首次親臨這場大會，不僅是中國AI實力的展示，更是對美國及盟友的間接回應：面對美國科技禁令挑戰，中國將反守為攻，從防禦姿態轉化為主動競爭優勢。

2026世界人工智能大會(WAIC)暨人工智能全球治理高級別會議，今年迎來習近平首次親自出席，習近平在開幕式發表主旨講話表示，人工智能發展不應該是某個國家的獨奏，而應當是全球合作的交響曲，「要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放、合作共享」。

BBC(英國廣播公司)報導指出，這場由中國外交部主辦的世界人工智能大會，是中國向全球展現科技實力的重要平台，對外傳遞出將中國AI從「產業發展工具」全面提升「全球共享治理」戰略的明確信號。多位分析人士認為，其中「開源」已成為中國AI戰略敘事的關鍵字。

在中美科技競爭白熱化、西方對華晶片出口管制持續收緊的背景下，有分析認為，中國正透過開源AI的「公共財」敘事，試圖打破所謂「西方主導的封閉技術」生態，塑造中國作為建構更具包容性全球AI秩序的領銜者形象。

中國官方也將「開源共享」作為重要論述。官媒人民網昨同步刊出評論強調，中國AI的共享開源是給全球在AI數位鴻溝日益擴大的情況下的一帖良方：「中國始終堅持不搞技術封鎖、不設排他性壁壘，主動敞開對話窗口，願意與世界各國分享自己的技術、經驗，讓人工智能真正服務全人類共同發展」。

對於中國AI「開放」或「開源」背後的戰略思考，新加坡科技諮詢網「TechTechChina」主編卓薇安(Vivian Toh)分析，中國開源模型的核心競爭力是極致的性價比，意在開闢一條「低成本、高協作」的新賽道，「在這個賽道裡，開源/閉源不是『必須二選一』的模式。美國有Anthropic，中國也有其閉源模型」。

習近平在發表講話時並稱AI要「早日形成具有廣泛共識的全球治理框架」。報導引述一些分析認為，這種敘事直指西方主流AI發展模式多採取閉源或有限開放策略，但中國的開源策略也引來「技術最終仍服務於國家戰略」的爭議。

報導綜合分析指出，習近平首次親臨這場大會，不僅是中國AI實力的展示，更是對美國及盟友的間接回應。換言之，面對美國科技禁令挑戰，中國正試圖將其轉化為主動競爭優勢，而非表面上屢次強調的防禦姿態。