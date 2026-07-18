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不滿南海仲裁案 中媒影片諷菲律賓人如蠢猴 菲怒批歧視

記者黃國樑／綜合報導
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中國日報的一支諷刺南海仲裁案的影片，菲律賓政府被描繪成一隻被美日操弄的猴子。菲國...
中國日報的一支諷刺南海仲裁案的影片，菲律賓政府被描繪成一隻被美日操弄的猴子。菲國防部長鐵歐多洛發聲明強烈譴責。 (取材自中國日報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國日報發布AI影片，將菲律賓人描繪成猴子，引發強烈譴責。
  • 重點二：菲律賓外交部向北京提出抗議，要求立即撤下相關歧視內容。
  • 重點三：菲國官員批評影片是卑鄙宣傳，嘲弄南海仲裁裁決並美化暴力。

據路透報導，菲律賓強烈譴責中國官方媒體「中國日報」發布一段人工智慧生成的視頻，將菲律賓人描繪成猴子。菲律賓表示，這種「種族主義」圖像「令人反感、不安和不可接受」，菲律賓並對這種非人化的宣傳劃清界限。菲國外交部17日正式為此向北京提出外交抗議，並要求中方立即撤下相關內容。

在此之前，外交部次長李奧．林（Leo Herrera Lim）已先於17日會見中國駐菲律賓大使井泉，當面表達菲方強烈反對立場，並要求立即撤下相關內容。中國駐菲律賓大使館尚未對此事作出回應。

報導稱，影片中，一隻身著菲律賓傳統服飾的猴子在代表美國和日本的武器指揮下唱歌。在被罵「愚蠢」後，猴子抽出一張寫著「南海仲裁裁決」的歌詞紙，隨後被扔進海裡，並被一艘船的水砲噴射。

而從中國日報的頁面可以找到，這支影片的名稱為：菲律賓別演了！ 「南海仲裁裁決」=廢紙=海洋垃圾。整支影片是在諷刺菲律賓是接受美日背後的指揮，才推動了南海仲裁案。可能是以AI繪製的這支卡通動畫，似欲呈現菲律賓是被美日耍弄之下，表演了中文語境下的一齣猴戲。

路透報導稱，菲律賓國防部長鐵歐多洛譴責這些材料是「卑鄙的宣傳」，並稱其「有辱任何聲稱行使負責任的區域領導權的國家」。他表示，這起事件揭露了「一個政府的軟弱，它訴諸種族主義、威脅和人為製造的仇恨，因為它完全無法透過理性、證據或法律來捍衛其荒謬的主張」。

鐵歐多洛週四稍晚表示，「這種對2016年合法仲裁裁決的嘲弄，以及影片中對菲律賓人民和士兵暴力行為的美化，暴露了中國宣傳機器在道德和智力上的破產。」

報導稱，「中國日報」的AI生成影片於7月10日發布，恰逢菲律賓紀念具有里程碑意義的仲裁裁決十周年，該裁決否定了中國在南海的廣泛主張。北京拒絕接受該裁決。

鐵歐多洛在一份聲明中說，「中國共產黨近期一系列精神分裂般的行為太過明顯，不容忽視或輕視。這種最新的非人化行徑進一步表明，他們既不是一個安全自信的行動者，也不是一個值得信賴的鄰居。」

精華 FAQ

  • 因影片把菲律賓人描繪成猴子，並帶有種族歧視與非人化意味，菲方認為內容令人反感、不安且不可接受，因此正式向北京提出外交抗議。

  • 影片主軸是諷刺菲律賓推動南海仲裁案，內容把「南海仲裁裁決」形容為廢紙與海洋垃圾，並暗示菲律賓受美國與日本指揮行動。

  • 國防部長鐵歐多洛稱其為卑鄙宣傳，指控中國以種族主義、威脅與仇恨掩飾無法以理性、證據或法律捍衛主張，並批評其道德與智力破產。

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