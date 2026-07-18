中企收購的英國鋼鐵突遭「國有化」 中媒批：這是明搶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國鋼鐵公司遭中企收購6年後被英國政府國有化。

英國鋼鐵公司遭中企收購6年後被英國政府國有化。 重點二： 中國商務部強烈反對，稱英方罔顧中企貢獻與權益。

中國商務部強烈反對，稱英方罔顧中企貢獻與權益。 重點三：敬業集團已啟動法律磋商，要求英國政府賠償損失。

英國鋼鐵公司(British Steel)6年前遭中國企業收購，近期則被英國政府國有化。中國商務部 發言人17日就此發布答記者問，表示對英國政府相關決定堅決反對、強烈不滿，並警告將採取有力措施維護中國企業利益，中國官媒則發文怒嗆：這是明搶。

中國商務部發言發言人指出，英國政府16日通過相關立法，將中國敬業集團旗下英鋼收購為國有；發言人表示，英鋼在敬業收購前已多年虧損，敬業收購後注入巨額資金，使公司經營得以維繫、就業崗位得以保留，英方罔顧敬業對英國經濟社會的貢獻，以國家安全之名強行接管並國有化英鋼，嚴重損害敬業正當權益，挫傷中國企業對英投資信心。

中國敦促英國政府遵守國際規則，履行中英投資保護協定義務，公平對待在英中資企業，並表示將密切關注事件進展，支持企業以法律手段維權。這是中國商務部繼5月14日後，第二度就此事發布答記者問。

敬業集團6月11日曾發表聲明，指已依雙邊投資協定啟動磋商程序，要求英國政府就投資損失予以充分賠償；7月14日再度發布聲明，稱英國政府迄今未做出正面回應。

聲明指出，英國政府通過「鋼鐵行業(特別措施)法案」實質接管敬業對英鋼的運營權與決策權，構成事實徵收行為，獲得全面補償是法律賦予投資者的基本權利，並非英國商業和貿易部所稱的「若有，才需支付」的或有事項。聲明並強調，敬業過去5年在營運、設備改造、就業保障與綠色轉型上投入大量資金，均有據可查，「必將悉數追償，分毫不讓」。

中國新聞網官方帳號三里河發文指出，「鋼鐵行業(特別措施)法案」從下院到上院再到英王核准全部流程走完，頒布只用了大約六個半小時年5月，英國政府公布「鋼鐵工業（國有化）法案」草案，將臨時接管變為永久國有化。到了7月16日，法案生效，英國鋼鐵公司就轉為國有企業。

文章指出，臨時頒布法案強制剝奪中企權益的做法不是「保護」，這是明搶。