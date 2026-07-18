海外中企連遭接管 中國被酸「東郭先生」 網嘲：秀導彈卻沒膽用

一名工人在英國鋼鐵公司工廠工作。 （路透資料照片）

荷蘭接管中國企業安世半導體事件還沒解決，近日又傳出中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司（British Steel）突遭英國政府「國有化」，消息傳到中國，讓不少媒體和網民炸了鍋，認為面對接連中企在國外「被搶」事件，中國應對方式太軟弱，媒體罕見評論「中國不能總當東郭先生」，網民則一片嘲諷，稱中國號稱導彈、航母、戰機都是世界最強檔，「奈何沒膽用」，喊話中國政府「硬起來」：「把殼牌石油 等中國英企也都收歸國有了吧」。

英國鋼鐵公司6年前被中國敬業集團收購，7月16日卻突被英國政府國有化，中國商務部發言人17日表示，對英國政府相關決定堅決反對、強烈不滿，並警告將採取有力措施維護中國企業利益；中國官媒則發文怒嗆：「這是明搶」。

消息傳回中國，大批中國媒體及網民對英國的做法表示憤怒，但更多的是對中國政府處理類似事件的「大國風範」表示不滿，相關指責和嘲諷中國政府太軟弱的留言幾乎刷屏。

看看新聞評論指出，曾被英媒稱為「中國白衣騎士」救了虧損的英鋼的中國民企，如今卻被英方閃電國有化，現實版「東郭先生與狼」的故事，終於還是上演了，商業邏輯終究敗給政治博弈。英國如此急不可耐，就是為利益和面子。改造升級不願花錢；關停產線又覺得沒面子，於是英國乾脆不裝了直接「搶」，反正這事過去也沒少幹。更無賴的是，面對中方10億英鎊補償要求，僅願出不足1億英鎊，甚至公然宣稱「賠償獨立評估，若有才支付」。

這個月，「關於對外投資的規定」正式施行，中國政府手裡也有了啟動調查並施加反制的「利劍」。英國政府執意「一條道走到黑」，中國倒也不介意有個「練劍」對象。

評論指出，「東郭先生與狼」的故事，不能在現實中反覆上演。讓每一分海外投資都獲得公平對待，讓每一個走出去的中國企業都能挺直腰桿安心經營，既是國家責任，也是大國崛起的題中應有之義。

據百度百科，東郭先生出自明代馬中錫「中山狼傳」，源於東郭先生救助中山狼反遭其害的故事，泛指對惡人濫施仁慈的愚昧者，藉以警示對惡人不可盲目同情。

18日，這篇評論被網民「推」上了熱搜第一，評論區大批網民表達對英國政府的憤怒：「海盜還是海盜」。其中有不少是對中國政府的不滿和嘲諷：「導彈、航母、戰機都是世界最強檔，奈何沒膽用」，「荷蘭搶安世，印尼搶鎳廠，英國搶鋼廠，巴西搶鐵礦....做君子是有代價的」，「除了堅決反對，強烈不滿，還有啥後招？」，「直接把在中國的英國企業從資產裡面扣不就行了嗎」，「把殼牌石油公司收歸國有」。