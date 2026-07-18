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中國平價AI大突破 引發價格戰 震撼美晶片股

編譯陳律安／綜合外電
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中國新創公司「月之暗面」發表新版AI模型Kimi K3，號稱功能比美先進大公司的...
中國新創公司「月之暗面」發表新版AI模型Kimi K3，號稱功能比美先進大公司的模型，但價格只有一半，引發市場及專家關注。（路透）

中國的人工智慧（AI）新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出的新模型，取得令人訝異的進展，使市場憂心是否沒必要重金投資AI，彭博、CNBC等外媒將其當作全球AI與半導體類股17日重挫的原因之一。

月之暗面Kimi K3新模型 價格僅ChatGPT一半

美股17日延續跌勢，半導體股票持續遭拋售，道瓊工業指數下跌406.55點、0.77%，標普500指數下跌1.01%，那斯達克指數下跌1.4%，費城半導體指數下跌1.63%，台積電ADR下跌11.37美元、2.77%，收在398.37美元。

彭博資訊報導，月之暗面推出新模型Kimi K3並宣稱，該模型能力比肩美國OpenAI與Anthropic的強大產品。投資人很快將這稱為「Kimi時刻」，與去年深度求索（DeepSeek）發布強力模型相輝映。

用戶盛讚這套模型的能力，Gavekal資本投資組合經理人米羅諾夫說它「太棒了」，「我使用後，發現它顯然是歷來最棒的中國模型」，「K3的價格僅為Claude Opus與GPT–5.5的一半，大幅增進詞元的成本效益」。

新加坡瑞聯銀行常務董事凌煒森說：「世人擔憂，如果美國企業開始多用中國模型、對Anthropic的用量減少，如此一來Anthropic就會縮減投資。這意味著美國企業將調降資本支出，最終影響晶片需求。」

摩根大通（JPMorgan）數據資產與Alpha團隊在報告中指出，市場再度浮現「DeepSeek 2.0顧慮」，這是指去年年初DeepSeek橫空出世重挫股市的情況，可能再度上演。華爾街日報分析，AI正逐漸從稀缺技術走向「大宗商品化」，並引發價格戰。這雖有助於降低AI使用成本、提升整體生產力，卻也削弱OpenAI與Anthropic的護城河。

不過，在AI模型基準測試獲取高分，未必能與商業成功劃上等號。月之暗面發布的這項聲明，目前也尚未獲得更廣泛AI社群的證實。

資產管理業者Financière de l’Échiquier投資組合經理人奈特說，「我不會將這稱做深度求索2.0，因為這樣的發展並不令人意外」，「這不過證實了中國正在AI競賽中與美國一較高下，尤其是成本效益這方面」。

他說，科技產業也受累於一系列利空，包括擔憂AI資本支出的回報、估值過高、AI動能後繼無力，均是導致17日股市下跌的原因。

精華 FAQ

  • 因為它被宣稱可對標OpenAI與Anthropic的強力模型，但價格卻只有Claude Opus與GPT-5.5的一半，讓投資人擔心AI能力快速平價化。

  • 市場擔心若企業改用更便宜的中國模型，將壓縮美國AI公司營收與資本支出，進一步降低對高階晶片的需求，拖累半導體族群。

  • 文章指出，模型在基準測試拿高分不代表商業成功，而且月之暗面的說法尚未獲更廣泛AI社群證實，因此未必真能複製DeepSeek衝擊。

OpenAI 那斯達克

上一則

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