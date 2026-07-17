川普拋中介選論調 中國外交部冷回無稽之談：沒興趣干涉美大選

中國外交部發言人林劍17日稱中國沒興趣干涉美國大選。圖為林劍先前主持記者會。（歐新社資料照）

針對美國總統川普 在講話中拋出中國干預2020年美國大選 論調，中國外交部發言人林劍17日在例行記者會上表示，這早已被證明是無稽之談，「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。

林劍說，美方的有關說法純屬無中生有、惡意抹黑，早已被證明是無稽之談。「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。他表示，相反是誰動輒干涉別國內政，長期無差別監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模竊取他國公民的數據，「國際社會看得清清楚楚」。

林劍稱，「我們敦促美方反躬自省，停止無端抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事」。

而就美國國土安全部表示，將縮短允許持留學生簽證在美停留的期限，外國媒體工作者的停留許可期限也將受到限制。林劍對此評論，美方對人文交流設限不符合任何一方的利益。「對美方針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對」。美方的新規嚴重違背了中美2021年達成的媒體問題三項共識，嚴重影響中國媒體在美的正常工作。

他指出，「中方要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策，切實保障中國記者在美的合法權益。中方保留採取對等反制措施的權利」。