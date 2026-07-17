我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

駁亞洲成「朝貢體系」 中：國與國平等 相互成就

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人林劍。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人林劍。(取材自中國外交部網站)

AI摘要

文章摘要整理：

針對西方媒體稱亞洲正走向「朝貢體系」，中國外交部回應指此說是霸權視角下的偽命題，強調中國外交主張平等、互尊與合作共贏。

近期一些西方媒體和學者在評論中國外交政策時，拋出所謂「朝貢體系」的新概念，中國外交部發言人林劍16日就此回應，這不過是西方國家用自身霸權的邏輯，鏡像中國外交的偽命題。他強調，國與國無論大小一律平等，正確的相處之道在於相互成就，而不是單向依附。

北京青年報報導，林劍16日在例行記者會上，有記者提問，近期一些西方媒體和學者拋出所謂「朝貢體系」的新概念，稱亞洲正處於向「朝貢體系」式秩序轉變的早期階段，「中國通過經濟與技術力量重塑預期，以實現不戰而屈人之兵」。同時也有觀點認為，這是西方從傳統地緣政治思維出發得出的扭曲結論，是編造「中國威脅論」的又一個新標籤。請問林劍對此怎麼看？

林劍表示，所謂「朝貢體系」的論調，不過是西方國家用自身霸權的邏輯，鏡像中國外交的偽命題，無視中華文明和而不同的歷史基因，曲解當代中國外交平等相待核心底色，更背離國際關係基本準則，不符合中國同亞洲乃至世界各國交流合作的現實。

林劍說，中國從不認同國強必霸。中國追求的從來不是威懾他國的霸權，而是和衷共濟的智慧和天下大同的願景。國與國無論大小一律平等，正確的相處之道在於相互成就，而不是單向依附。中國外交始終錨定相互尊重、公平正義、合作共贏，進行真正的多邊主義，致力於推動構建人類命運共同體。

他說：「我們也一以貫之秉持睦鄰安鄰富鄰、親誠惠容、命運與共的周邊外交理念方針，是地區安全的穩定錨、發展繁榮的發動機。中方將同各方共同努力，繼續為亞洲和世界的和平穩定與發展繁榮注入更多確定性。」

彭博電視「華爾街周刊」（Wall Street Week）節目今年5月15日播出對全球最大對沖基金橋水創始人達利歐的採訪。達利歐認為，美國作為一個願為捍衛自身利益而戰的全球大國，其信譽正在下降；與此同時，中國正在積累財富和影響力，從根本上重塑世界其他國家對中美兩國的看法，並開啟一個類似「朝貢體系」的時代。

精華 FAQ

  • 林劍表示，這種說法只是西方以自身霸權邏輯去鏡像中國外交的偽命題，既曲解中華文明，也不符合當代中國與各國交流合作的現實。

  • 中方強調，不論國家大小都應一律平等，彼此關係應建立在相互尊重、公平正義與合作共贏之上，重點在相互成就，而不是單向依附。

  • 報導提到有西方媒體和學者稱亞洲正進入類似「朝貢體系」的新秩序，並引述達利歐認為中國正重塑世界對中美的看法，開啟類似該體系的時代。

上一則

泡泡瑪特董座王寧訪蘋果總部送上LABUBU 跨界聯動掀關注

下一則

山城崗位高危？四川副省長黃瑞雪「不幸離世」 網傳辦公室自縊

延伸閱讀

王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調

王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調
巴紐關閉「台北經濟辦事處」中國：一中原則是人心所向

巴紐關閉「台北經濟辦事處」中國：一中原則是人心所向
中朝友好條約65周年 北韓內閣總理朴泰成明率團訪中

中朝友好條約65周年 北韓內閣總理朴泰成明率團訪中
伊朗關閉荷莫茲海峽 中外交部：通航問題應獲妥善處理

伊朗關閉荷莫茲海峽 中外交部：通航問題應獲妥善處理

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒