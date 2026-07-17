中人氣勝美 環時：從中東斡旋到中國空調 丕優民調不意外

AI摘要 文章摘要整理： 環球時報引述全球民調指出，中國在多數受訪國家和地區的好感度已超越美國，並將此歸因於和平發展、外交斡旋與民生合作所累積的國際認同。

美國丕優研究中心發布一項全球民調 結果，在36個受訪國家和地區中，有25個國家和地區的民眾對中國好感度超過美國。中國官媒環球時報刊登社評「美國民調測出中國人氣，是意外嗎」指出，不是中國「贏了」，而是構建人類命運共同體的理念贏了，是平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化的主張贏了。而從中東斡旋到中國空調 ，環時稱，這份民調不意外。

該社評指出，長期以來，國際輿論場中不乏對中國形象的負面刻板印象與噪音，但這份美國知名研究機構發布的民調數據打破了某些抹黑敘事，而且這絕非孤例。今年以來，多份民調結果都測出全球範圍內對中國好感度的顯著提升。這些民調相互驗證了數據的可信度，說明丕優民調的結果並非「意外」。

中國人氣的上升，證明「得道多助」不是一句空話。中國不搞國強必霸，不搞陣營對抗，不搞「脫鈎斷鏈」，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。正是這種一以貫之的政策取向，贏得越來越多國家的認同和支持。從在北京促成沙烏地阿拉伯 與伊朗 復交，到為解決烏克蘭危機提出和平方案，再到為中東停火奔走斡旋，中國始終站在和平一邊。

中國人氣的上升，也來源於民心相通的情誼積累。中國製造的無人機助力各國農業提高效率，中國空調為酷暑中的歐洲送去「清涼」，中國開源大模型降低數字門檻、與世界共享前沿科技成果……中國並沒有刻意「刷好感」，而是做好自己的事，讓發展成果惠及更多國家和人民，在點點滴滴的交流中贏得信任。

另據香港文匯報記者報導，對全球好感度調查中國超越美國，復旦大學國家安全研究中心執行主任沈逸表示，表示，中國和平發展贏得國際信任。

沈逸表示，這一此消彼長，反映全球公眾觀察大國外交的標準正在發生深刻變化。越來越多國家更加重視一個大國能否尊重各國自主選擇，能否提供穩定的發展機會，能否推動以對話方式處理分歧，能否在全球性挑戰面前承擔切實責任。