丕優：25國對中國好感超過美國 20年首見 對習近平信心勝川普

丕優研究中心最新調查顯示，中國在全球好感度排名首次超越美國。圖為中國國家主席習近平（左）5月15日在北京會見美國總統川普（右）。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 丕優最新調查顯示，36國中有25國對中國好感度高於美國，且多國對中國的評價創新高；同時，受訪者對習近平的信心普遍也略勝川普。

美國無黨派智庫丕優研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，該中心首度記錄到全球許多國家對中國的觀感優於美國，多國對中國的好感度更升至歷來最高；在36個受訪國家中，有25個國家對中國抱有好感的人數，多於對美國抱有好感的人數，是該中心自2002年起追蹤全球對中美觀感，逾20年來首次有此結果。研究同時顯示，許多國家對中國國家主席習近平 的信心，得分高於美國總統川普 。

英國廣播公司（BBC）報導，丕優於2月至5月間在36個國家訪問超過4萬2000人，詢問他們對中美兩個超級大國的觀感，結果發現，36國中有25國對中國的好感度高於美國，當中不乏美國盟友，西班牙、印尼、義大利、希臘和加拿大是觀感最明顯轉向中國的國家之一；僅六國仍較偏好美國，且多為美國的堅定盟友，分別是波蘭、菲律賓、南韓、印度、日本和以色列。

另一方面，調查發現，20個國家對美國的好感度中位數近年持續下降，對中國的好感度中位數則不斷上升。研究人員另比較各國近年變化，發現超過三分之一的國家對中國的好感度上升；義大利、西班牙、哥倫比亞、墨西哥、印尼、馬來西亞、奈及利亞和土耳其等地，今年對中國的好感度更創歷來新高。

整體而言，中等收入國家往往對中國抱持正面看法，較富裕國家則多持負面看法，新加坡是其中的例外。新加坡是受訪國家中人均GDP最高者，對中國的好感度也很高。調查中，對中國最正面和最負面的觀感都來自亞太地區，約90%的巴基斯坦人偏好中國，日本則僅11%。

丕優研究員舒爾曼（Jonathan Schulman）表示，自2002年開始追蹤全球對美中兩國的觀感以來，這是首次在如此多國家看到這樣的結果。丕優過去也曾發現美國好感度下滑，包括小布希政府執政末期的2008年，以及川普第一任期之初的2017年；但即使在當時，中國的好感度也往往與美國相當或略低。

丕優也詢問受訪者，是否有信心習近平和川普會在世界事務上採取正確行動。結果顯示，受訪者對兩人的信心普遍不高，多數得分低於50%，但許多受訪國家對習近平的信心仍高於川普。習近平的最高和最低評分分別來自巴基斯坦和日本，比例為83%和7%。受訪者對習近平的看法整體不如對其他領導人鮮明。

外交政策方面，17個中等收入國家受訪者對美國的擔憂多於中國，約75%認為美國嚴重或在相當程度上干涉他國內政。相對而言，更多受訪者認為中國比美國更是可靠夥伴，並對全球和平穩定有更大貢獻。

在人權表現方面，受訪者仍對美國評價較高，但差距已經縮小。