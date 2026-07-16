「人工智能」主題 兩次進入中共中央政治局的集體學習議程

「人工智慧」是唯一兩次進入中共中央政治局集體學習議程的前沿科技主題。圖為中共總書記習近平。(新華社)

2026世界人工智能 大會（WAIC），於7月17日至20日在上海舉行。中共 中央總書記、國家主席習近平 出席大會開幕式並發表主旨講話，全面系統闡述中方對於人工智能發展和治理的政策立場和理念主張。

「人工智慧」是唯一兩次進入中共中央政治局集體學習議程的前沿科技主題，兩次學習分別聚焦不同階段的發展核心需求，形成從戰略布局到發展與監管並重的完整政策脈絡。

2018年10月31日，十九屆中央政治局就人工智能發展現狀和趨勢舉行第九次集體學習，首次以「人工智慧發展現狀和趨勢」為主題。

習近平在學習中首次明確提出指出，人工智能具有「溢出帶動性很強的『頭雁』效應」，它不是孤立的技術，而是帶動整個產業體系升級的「牽引力」。

在這次學習中，習近平作出雙重判斷：人工智能既是「引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術」，也是「事關大陸能否抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略問題」。

習近平提出，「加快發展新一代人工智慧是我們贏得全球科技競爭主動權的重要戰略抓手，是推動我國科技跨越發展、產業優化升級、生產力整體躍升的重要戰略資源」。

2025年4月25日，二十屆中央政治局再次就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。這是時隔7年，同一主題兩次進入中央政治局的集體學習議程。凸顯出人工智能作為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，是關乎全域、關乎長遠、關乎國運的戰略必答題。

習近平強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，集中力量攻克高階晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控的人工智能基礎軟硬體系統，推動大陸人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。

此外，依託大陸豐富的數據資源、完備的產業體系和廣闊的應用場景，構建企業主導的產學研用協同創新體系，助力傳統產業改造升級，開闢戰略性新興產業和未來產業新賽道，統籌推進算力基礎設施建設，深化數據資源開發利用和開放共享。

在學習結束後不久，也就是2025年4月29日，習近平赴上海調研「模速空間」人工智能大模型專業孵化和加速平台，凸顯了推動該產業健康有序發展的戰略性緊迫性 。

2026年7月8日，習近平在國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會、中國科協第十一次全國代表大會上發表重要講話指出，「當前，人工智能蓬勃興起，以數據、算力、演算法等為關鍵要素，以神經科學、認知科學、計算科學、數學等理論突破和學科交叉為基礎，以智能前沿技術群體性突破和廣泛滲透賦能為標誌，呈現數據驅動、萬物互聯、人機協同、跨界融合等顯著特徵。形勢催人，也逼人。」