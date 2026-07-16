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瀋飛運用網路流行拍攝手法 又1架殲35綠皮機畫面曝光

中國新聞組／北京16日電
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AI摘要

文章摘要整理：

瀋飛最新曝光殲35綠皮機畫面，顯示這款彈滑兼容艦載隱身戰機持續量產，外界並推估其將優先滿足航母與海軍上艦需求。

量產提速，瀋飛(瀋陽飛機工業集團)再曝殲35綠皮機畫面。最新曝光的視頻中，多名青年工作人員身後，身披綠色底漆的殲35新機清晰亮相，這次瀋飛用了最近網絡上很火的運鏡，十有八九是新拍攝的。中媒稱，殲35產能爆發，又一架綠皮機公開展示，瀋飛全力保障航母所需。

看新聞Knews報導，從機身上的EOTS光電系統、起落架彈射拉桿來看，這次展示的也是彈滑兼容的戰鬥機，是專為航母打造的五代隱身艦載機。

多名青年工作人員身後，身披綠色底漆的殲35新機清晰亮相。（取材自看看新聞Knew...
多名青年工作人員身後，身披綠色底漆的殲35新機清晰亮相。（取材自看看新聞Knews）

報導稱，開年首飛、「0001編號」戰機亮相，如今新機持續下線，中國國產艦載隱身戰機正全速量產、一路穩步向前。下一次，期待安排全景8K高清，一睹大國重器利劍出鞘。

另據自媒體「巔峰高地」表示，殲35系列作為海空現役第五代戰機，按說應該是需要保持神秘感的，但基於「一機三型（殲35、殲35A、殲35AE）」規畫發展的系列戰機，其中的殲35AE將是未來的外貿明星機，所以宣傳基調顯然是不同於殲20的。

在最近半年時間裡，瀋飛頻頻展示殲35在機庫中的綠色底漆畫面，前不久還專門展示了第30架殲35。這個畫面應該不是最新畫面，畢竟可以用過往拍攝素材，但也足以說明殲35的總量早已超越了30架規模。

不過，近日，瀋飛又公開了一段極具時效性的畫面：這段畫面肯定是最新拍攝的，因為畫面的拍攝手法就是最近網絡流行的拍攝手法。畫面中的起落架有彈射拉桿、機頭有EOTS光電瞄準裝置，顯然這是要在航母上運作的殲35。

可見瀋飛目前的批產重點是保障海軍所需，畢竟我們的三艘航母都在等待第五代隱身艦載戰鬥機的批量上艦。估計到年底，就能看到殲35大批量擺滿福建艦飛行甲板的畫面。

對多名青年工作人員身後，殲35新機清晰亮相，網友調侃不斷，「沒看夠，麻煩美女們暫且讓一讓，你們擋著我看飛機了」。

又一架殲35綠皮機畫面曝光。(視頻截圖)
又一架殲35綠皮機畫面曝光。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 最重要的訊息是殲35綠皮機再次公開亮相，顯示其量產與下線節奏正在加快。媒體據此解讀為瀋飛持續擴大產能，優先保障航母與海軍所需。

  • 文中根據機身上的EOTS光電系統、起落架彈射拉桿等特徵，判斷它是彈滑兼容的艦載戰機，屬於專為航母作戰環境打造的五代隱身機型。

  • 作者認為殲35的批產重點在海軍，未來將支援3艘航母的批量上艦需求，甚至預估年底可看到殲35大量出現在福建艦飛行甲板上。

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